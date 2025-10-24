Kirby Air Riders erscheint komplett ohne DLC oder Fortsetzung

Sakurais vorheriger Titel, Super Smash Bros. Ultimate , erhielt fast drei Jahre nach seiner Veröffentlichung weiterhin herunterladbare Inhalte, darunter 12 zusätzliche spielbare Charaktere. Das war die Ausnahme, es wird jedoch bei Kirby Air Riders nicht der Fall sein, das laut Sakurai als eigenständiges, fertiges Produkt veröffentlicht wird. Beim Abschluss eines einstündigen Direct-Events , das das Spiel sehr detailliert aufschlüsselte, erklärte Sakurai, dass seine Existenz möglich wurde, weil die Fans es sehen wollten, und dass das resultierende Spiel die abgeschlossene Arbeit ist.

„Heutzutage erfordert es einen überraschenden Aufwand, ein Spiel zu entwickeln und es zum Leben zu erwecken“, sagte er. „Aber ich denke, das spiegelt sich im Endprodukt wider, also hoffe ich, dass es Ihnen gefällt. Ich glaube, dass die leidenschaftliche Unterstützung der Fans ein großer Grund war, warum dieses Spiel gemacht wurde. Man muss Zeit und Geld aufwenden, um Spiele zu machen, also werden diese Wünsche nicht immer erfüllt. In diesem Wissen bin ich sowohl für die Unterstützung des vorherigen Spiels dankbar, als auch dafür, dass wir dieses Spiel dank dieser Unterstützung und der Bemühungen vieler Menschen verwirklichen konnten.“ Er fügte dann hinzu: „Nur damit ihr es wisst, wir planen keinen DLC. Alles ist hier. Außerdem habe ich nicht vor, dies zu einer laufenden Serie zu machen. Ich habe von Anfang an alles, was ich habe, in dieses Spiel geworfen. Ich hoffe, Sie verpassen diese Gelegenheit nicht.“ Während der Direct wurde auch bestätigt, dass nächsten Monat eine globale Demo-Testfahrt für Kirby Air Riders stattfinden wird. Das kostenlose Demo-Event wird vom 8. bis 9. November und vom 15. bis 16. November aktiv sein.