KFC eröffnet neues Restaurant in Graz mit Dragon Ball Z Limited Edition

Am 3. Dezember 2025 heißt es: Crunchy Chicken, Anime-Vibes und Opening-Stimmung in Graz! KFC eröffnet einen neuen Standort am Jakominiplatz 20–21 und bringt damit den Geschmack von knusprigem Chicken mitten ins Herz der steirischen Landeshauptstadt. Zur Feier des Tages dürfen sich Gäste auf ein besonderes Opening-Event freuen mit dem KFC Espressomobil, Giveaways und Gutscheinen, die den Startschuss für den neuen Standort zu einem echten Highlight machen.

Auf 907 m² und vier Stockwerken erwartet Gäste ein moderner, großzügiger KFC mit urbanem Flair und Wohlfühlfaktor. Im Erdgeschoss stehen rund 30 Sitzplätze für den schnellen Genuss bereit. Das erste Obergeschoss lädt mit weiteren 119 Sitzplätzen zum entspannten Verweilen ein – ideal für gemeinsame Mittagspausen oder gemütliche Abende mit Freund:innen. Der Gastgarten bietet zusätzlich 32 Plätze im Freien und wird im Sommer zur perfekten Location, um das Lieblingsmenü mitten in der Grazer Innenstadt zu genießen. Ein Drive-Thru ist an diesem Standort nicht vorgesehen – dafür überzeugt das Restaurant mit moderner Architektur, viel Platz und einem offenen, einladenden Ambiente.

Doch damit nicht genug: Parallel zur Eröffnung startet KFC eine außergewöhnliche Limited Edition in Kooperation mit dem Kult-Anime Dragon Ball Z. Inspiriert von Son Goku und seinen Freunden bringt KFC japanisch angehauchte Geschmackserlebnisse nach Österreich – darunter den Teriyaki Katsu Sando (EUR 6,49), den Teriyaki Bucket (EUR 10,19) und die ikonischen Dragon Balls (EUR 3,79 für 7 Stück).

Mit dieser Aktion verbindet KFC zwei Welten, die Generationen begeistern: Popkultur und Genuss. Denn Dragon Ball Z ist längst mehr als eine Serie – es ist ein globales Phänomen, das aktuell auch in Österreich ein echtes Revival erlebt. Die Begeisterung wächst und KFC übersetzt dies in puren Geschmack.

„Graz wird die Heimat des 22. KFC-Restaurants in Österreich. Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement, die Professionalität und die Teamarbeit in unserer gesamten Organisation wieder. Queensway Europe ist ein stolzes, familiengeführtes Unternehmen, das die Marke KFC nach Österreich und in die Slowakei gebracht hat und seit über 20 Jahren in beiden Ländern als Franchisepartner tätig ist. Unsere Unternehmenskultur basiert auf langfristigen Werten, die prägen, wie wir arbeiten. Wir glauben an die Kraft der Zusammenarbeit, hinterfragen alles, bringen Freude und Leidenschaft in das, was wir tun, und setzen auf Freundlichkeit, Respekt und Empathie als Grundlage unseres Erfolgs.“ sagt Rudolf Hacker, Geschäftsführer von Queensway Europe.

Agnieszka Imsirović, Head of Marketing & Supply Chain für KFC Österreich & Slowakei bei Queensway, ergänzt: „Kunden in Graz können sich nun auf unsere Bestseller wie die Original Nuggets, den knusprigen Big Cheese Burger, den legendären Twister oder den schnell zum Favoriten gewordenen Qurrito Gold freuen. Und Ende November erwartet Anime-Fans ein besonderes Dragon Ball Z Themen-Event, das für ultimativen Genuss in unseren Restaurants sorgen wird.“