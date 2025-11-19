Kevin allein zu Haus – als Spiel? Bandit Trap kommt im Februar 2026

Ihr gegen eure Freunde, drei Einbrecher gegen ein Sicherheitssystem: In Bandit Trap werden Freundschaften auf die Probe gestellt. Lest hier mehr!

Mehr zu Bandit Trap

Das Spiel ist wahrlich eine Falle für Banditen. Euch erwartet ein Drei-gegen-Eins-Action-Titel, in dem drei Spieler als Banditen spielen, die versuchen, ein Haus seiner Reichtümer zu berauben, während ein Roboter, der Trapper, den Ort mit Fallen und Chaos verteidigt. „Jedes Match sorgt für einen unvorhersehbaren und komödiantischen Wettbewerb: durchbrechen Sie Wände, überfluten Räume oder frieren sogar ganze Hausböden ein, um den Sieg zu erreichen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Trapper können kreative Geräte entfesseln, um Banditen zu schleudern oder zu Fall zu bringen, während die Banditen sich durch das Chaos schlängeln, um Beute zu erwischen und in einem Stück zu entkommen. Mit zerstörbaren Umgebungen und dynamischem Gameplay werden sich keine zwei Spiele gleich anfühlen.“

Es hat einen albernen Kunststil und ein lustiges Charakterdesign, und ich bin sicher, dass sich das Stellen der Fallen hinterhältig und herausfordernd anfühlen wird, wenn man gegen drei andere antritt. Da stellt sich nur noch die Frage, ob ihr mutig genug seid, eure Freundschaften in etwas zu testen, das sicherlich als katastrophales Geschrei mit Menschen, die ihr liebt, enden wird. Fast wie bei Overcooked oder Mario Kart! So oder so, der Gameplay-Teaser unten zeigt, worum es bei Bandit Trap geht, und es hat durchaus Potenzial, der nächste Multiplayer-Hit mit Freunden zu sein, wenn es in ein paar Monaten erscheint. Ihr könnt den Zugang anfordern, um an den bevorstehenden Tests auf Steam teilzunehmen, einen vom 27. bis 30. November und einen weiteren vom 5. bis 7. Dezember, bevor er am 6. Februar 2026 auf PC und Konsolen veröffentlicht wird.