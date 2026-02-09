Kernel Hearts bekommt auch Konsolen-Versionen

Kernel Hearts wird für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 veröffentlicht, dies verrieten Whitethorn Games und Ephemera.

Über Kernel Hearts

Am 31. März wird eine Demo für den PC verfügbar sein. Eine Fortnite-Kollaboration ist ebenfalls geplant. Worum geht’s? Kernel Hearts ist eine einzigartige Mischung aus Action-RPG- und Roguelike-Elementen mit kooperativem Multiplayer-Spiel. Als Teil der M.A.H.O.U-Einheit habt ihr die Aufgabe, den Turm von Babel zu erklimmen und die Engelswesen auf eurem Weg zu eliminieren, während ihr Gott entthront und eine Welt rettet, die in Asche ertrinkt. Klingt recht düster, der Mix aus Open World, Dialogsequenzen und jeder Menge Action sieht aber gar nicht so tragisch aus – seht selbst!