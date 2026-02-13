Kena kehrt zurück – Kena: Scars of Kosmora ist das neue zauberhafte Abenteuer

Mit Kena: Scars of Kosmora erwartet uns ein neues Abenteuer in der magischen Welt von Kena. Das neue Spiel soll noch 2026 für PlayStation 5 und PC erscheinen und führt uns diesmal auf deutlich größere und emotionalere Pfade.

Ein neues Kapitel für Kena

Fünf Jahre nach dem Erfolg von Kena: Bridge of Spirits kehrt die Geisterführerin zurück – älter, erfahrener und als Geistführerin weithin bekannt. Entwickler Ember Lab baut auf den Stärken des ersten Spiels auf, erweitert aber Welt, Gameplay und erzählerische Tiefe deutlich.

Diesmal zieht es Kena auf die geheimnisvolle Insel Kosmora – eine Region voller unterschiedlicher Kulturen, verborgener Geheimnisse und Spuren einer tragischen Vergangenheit. Kena reist dorthin, um Antworten auf ihr eigenes Leid zu finden. Doch ihre Reise nimmt eine dramatische Wendung, als ein mächtiger Geist ihren Stab zerstört – ihr wichtigstes Werkzeug als Geistführerin. Um zu überleben, muss sie eine vergessene Form der Geistführung erlernen, die auf Alchemie basiert und die Kräfte der Elemente nutzt. Ziel ist es, spürbar zu zeigen, wie sehr Kena seit ihrem letzten Abenteuer gewachsen ist.

Elementargeister eilen zur Hilfe

Ein zentrales Gameplay-Element von Kena: Scars of Kosmora sind die Elementargeister. Diese charmanten Begleiter wachsen mit der Zeit, entwickeln neue Fähigkeiten und stehen jeweils in Verbindung mit bestimmten Elementen. Je stärker die Bindung, desto mächtiger ihre Unterstützung im Kampf. Im ersten Trailer sehen wir bereits den ersten Begleiter, einen süßen Pflanzen-Fuchs den man sogar reiten kann.

Größere Welt & emotionalere Geschichte

Durch die Zusammenarbeit mit PlayStation Studios konnte eine deutlich umfangreichere Spielwelt erschaffen werden – mit sorgfältig gestalteten Regionen, klarer Progression und einem starken Fokus auf Erkundung. Die Entwickler versprechen zudem eine besonders emotionale Story, die sowohl Fans des ersten Spiels als auch Neueinsteiger abholen soll. Konkrete Details halten sie bewusst zurück, um Überraschungen nicht vorwegzunehmen.

Kena: Scars of Kosmora war eine wundervolle Überraschung während der letzten State of Play und erscheint 2026 für PlayStation 5 und PC.