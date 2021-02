State of Play: Kena Bridge of Spirits Releasetermin enthüllt

Gute Nachrichten für alle, die den kreativen Titel Kena: Bridge of Spirits am Schirm haben – im Rahmen der gestrigen State of Play wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer der Kena Bridge of Spirits Releasetermin enthüllt. Demnach erscheint der Titel am 24.8.2021 für PS4 und PS5.

Worum geht’s?

Im storybasierten Action-Adventure taucht ihr in eine bezaubernde Welt voller Erkundungsmöglichkeiten und rasanter Kämpfe ein. Ihr schlüpft in die Rolle der namensgebenden Kena, eine junge Seelenführerin, die auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein zu einem verlassenen Dorf reist.

Findet und erstellt ein Team aus winzigen Geistern, die als Fäulnis bekannt sind und das Gleichgewicht zwischen verwesenden Toten und faulenden Elementen wahren. Verbessert die Fähigkeiten eurer Begleiter, findet neue Wege, die Umgebung zu manipulieren, und enthüllt die Geheimnisse einer vergessenen Gemeinschaft, versteckt in einem überwucherten Wald, in dem umherstreifende Geister gefangen sind.

Hier der erwähnte Trailer: