gamescom 2022: The Last of Us Part 1 bekommt einen Launch-Trailer

Sony Interactive Entertainment hat den Launch-Trailer für The Last of Us Part 1 veröffentlicht, der hier zu sehen ist.

The Last of Us Part 1 wird als originalgetreue Reproduktion des Originalspiels entwickelt. Ursprünglich kam das Original für die PlayStation 3 heraus, und wurde dann für PS4 und PS4 Pro remastered. Nun kommt ein Remake für die aktuelle Konsolengeneration, mit modernisiertem Gameplay und Steuerung sowie erweiterten Barrierefreiheitsoptionen. Das Remake wird am 2. September für PS5 veröffentlicht, und was man noch nicht so mitbekommen hat: Der Ableger befindet sich auch in der Entwicklung für den PC. Hier ist noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt, allerdings hat ein Naughty Dog-Mitarbeiter behauptet, dass es “sehr bald nach” der PS5-Version ankommen wird. Ob sich das Weihnachtsgeschäft 2022 noch ausgehen wird? Hier jedenfalls der Launch-Trailer für euch: