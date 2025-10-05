Kein D&D-Abenteuer mehr: Payday 3-Entwickler stampft Projekt ein

Der Entwickler Starbreeze gab diese Woche bekannt, dass er sein Dungeons & Dragons-Spiel mit dem Codenamen Project Baxter abgesagt hat.

Voller Fokus auf Payday

Die Absage ist Teil der Umstrukturierung des Studios, sich wieder auf sein Payday-Franchise zu konzentrieren, dessen letztes Spiel 2023 mit Payday 3 herauskam. „Dies war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung“, sagte Starbreeze-CEO Adolf Kristjansson in einer Ankündigung. Ein Teil des Project Baxter-Teams wird anderen Projekten zugewiesen, hauptsächlich innerhalb der Arbeit des Studios an Payday. Einige Entwickler werden jedoch im Rahmen dieser Absage anscheinend entlassen, wobei die Ankündigung besagt: „Wo die internen Möglichkeiten begrenzt sind, wird Starbreeze die betroffenen Mitarbeiter aktiv unterstützen, um in neue Rollen in der gesamten Branche überzugehen.“ Das Projekt Baxter wurde ursprünglich im Jahr 2023 angekündigt.

Starbreeze stellte damals fest, dass es „die charakteristischen Spiel-Eckpfeiler“ des Studios aufweisen würde, die es als Koop-Multiplayer und Community-Engagement identifizierte. Das Projekt Baxter sollte 2026 veröffentlicht werden. Starbreeze hatte seitdem nicht mehr viel über Project Baxter geteilt, obwohl es einige Konzeptkunst und ein In-Engine-Still aus dem Spiel vor etwa einem Jahr auf Instagram zeigte. Der mittlerweile eingestampfte Titel steht im Dienste des Payday-Franchise von Starbreeze, auf das der Entwickler nun seinen Fokus richtet. „Wir verdoppeln das, was unsere Spieler lieben – und was wir am besten können – das über das Überfall-Genre zu besitzen“, sagte Kristjansson. Starbreeze veröffentlichte Payday 3 im Jahr 2023, wobei die Kritik gemischt ausfiel, und Berichten zufolge hat es die Verkaufserwartungen nicht erfüllt.