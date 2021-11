KAZÉ enthüllt den zweiten Teil der Manga Neuerscheinungen 2022

Der hiesige Manga-Publisher Kazé Manga enthüllte nun den zweiten Teil der Neuerscheinungen 2022 – mit dabei ist ein Horror-Schocker sowie Girls- und Boys-Love-Zuwachs.

Cherry Magic! Wenn du mit 30 noch Jungfrau bist, wirst du zum Zauberer

30 zu werden, ist schon hart, aber mit 30 noch Jungfrau sein? Für Adachi ist das aber bittere Realität. Als Durchschnittsmann fliegt er meist unter dem Radar und hatte noch nie eine romantische Beziehung. Doch mit seinem 30. Geburtstag gesellt sich ein neues Problem dazu: Wenn er jemanden berührt, kann er dessen Gedanken lesen! Damit wird der Alltag zu einer ganz neuen Herausforderung … Allerdings bekommt er dadurch auch mit, dass Firmenschönling Kurosawa total in ihn verschossen ist. Einerseits ist Kurosawa ein netter Mann, der sich wirklich um Adachi sorgt und ihn absolut lieb und zuvorkommend behandelt. Aandererseits macht er in seinen Gedanken natürlich keinen Hehl aus seiner Zuneigung zu Adachi oder daraus, was er am liebsten mit ihm machen würde. Das schreckt Adachi zwar auf der einen Seite ab, aber andererseits fühlt er sich auch zu Kurosawa hingezogen …

Anziehend anders

Yumei ist ein Otaku und hasst Rowdys. Was zudem keiner weiß ist, dass er nach der Schule in einem Maid Café als süßes Mädchen „Hana“ jobbt. Eines Tages verliebt sich Yumei seine selbstbewusste Kundin Mei, weiß aber partout nicht, wie er sich ihr offenbaren soll. Doch auch Mei hat so ihre Geheimnisse … Allen voran, dass sie eigentlich der Schul-Rowdy Shumei ist, der seine Mitschüler (besonders Yumei) drangsaliert. Als er eines Tages an dem Café vorbeiging, fand er „Hana“ so süß, dass er nicht wusste, wie er sich ihr nähern sollte – und es kurzerhand als Mädchen verkleidet probiert. Und so herzen die beiden sich an, ohne zu wissen, dass sie jeweils ihrer Hassperson aus der Schule gegenüber stehen … Was kann da noch schiefgehen?

Night and Sea

Tsukio kommt mitten im Schuljahr an die Schule. Sie ist wunderschön, doch aufgrund ihrer stillen, unnahbaren Art halten sich die meisten von ihr fern. Eines Tages beobachtet sie, wie ihre Schulkameradin Aya anmutig ihre Bahnen durch den Pool der Schule zieht. Aya ist das genaue Gegenteil von ihr: Alles, was ihr in den Sinn kommt, plappert sie direkt in die Welt hinaus, was allerdings ebenfalls auf viele abschreckend wirkt. Aber sie ist kontaktfreudig und nichts liebt sie mehr als das Wasser. Fasziniert nähert Tsukio sich ihr an und zwischen den beiden verträumten Teenagern entsteht ein magisches Band, das die Grenzen der Realität sprengt und die Welt zu einem geheimnisvollen Ort aus Wellen, Gischt, Fischen und Riffen werden lässt.

The Kingdom of Ruin

Gott schuf die Menschen und dann schuf Gott die Hexen. Und Gott teilte seine Macht mit den Hexen und sprach: „Führt an meiner Stelle die Menschen, die hilflos sind“. Die Hexen folgten den Worten ihres Herren und schworen, die Menschen mit Liebe und Ergebenheit zu begleiten. Doch das war einmal …

Das Imperium Redia ist so hoch technologisiert, dass es die magischen Kräfte der Hexen und ihre Führung nicht mehr benötigt. Im Gegenteil: Mithilfe ihrer Technologie jagen sie nun die Hexen und richten diese grausam hin. Chloe ist eine sehr mächtige Eishexe, die versucht, mit ihrem Lehrling Adonis über die Grenze ins benachbarte Land zu fliehen. Zwar kann sie die Grenzpatrouille aufhalten, doch mittels eines neu entwickelten Gerätes können Kaiser Goethe und seine Untergebenen sie direkt vor sich teleportieren. Um ihren geliebten Lehrling Adonis zu schützen, opfert sich Chloe und wird barbarisch niedergemetzelt.

10 Jahre später leben die letzten Hexen nur noch in Gefängnissen, wo sie darauf warten, als Sexsklavinnen einzeln verkauft zu werden. Doch der einfallsreichen Doraka gelingt die Flucht. Dabei befreit sie außerdem gleich auch alle ihre Mitgefangenen – inklusive Adonis, der seit Chloes Tod gefangen gehalten und für verschiedene Experimente missbraucht wird. Er schwört nun bittere Rache an den Menschen und jagt ein riesiges Geschoss in ein Hochhaus … Hat Doraka ein Monster freigelassen?