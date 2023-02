Kajak VR: Mirage (PS VR2) Test: In die Fluten eurer Wahl

Aus dem Nichts erschien Kajak VR: Mirage auf meinem Radar. Warum ihr das Game zumindest einmal ansehen solltet, lest ihr im Review!

Über Kajak VR: Mirage

In diesem Game werdet ihr, ihr glaubt es kaum, in einem Kajak durch das Wasser gleiten. Kayak VR: Mirage ist eine schöne Überraschung unter den PSVR 2-Starttiteln. In einem Line-up, das von Horizon Call of the Mountain und Spielen wie Gran Turismo 7, Resident Evil Village, Thumper und mehr dominiert wird, bietet das neueste Spiel von Better Than Life ein Erlebnis der ganz anderen Art. Ihr ahnt es bereits: Die PS VR2 Sense-Controller werden zu euren Ruderpaddeln, und ihr startet das Erlebnis in einem Schwimmbad-Bereich. Beim ersten Starten des Spiels könnt ihr also mal erste Versuche starten, wie es sich mit einem Boot so fortbewegt, oder das drei bis fünf Minuten lange Tutorial in Anspruch nehmen.

Kayak VR: Mirage ist von Grund auf für die virtuelle Realität entstanden. Je nachdem, was ihr sucht, kann euch dieser Titel etwas Anderes bieten: Entweder reist ihr ganz gemütlich durch wunderschöne Orte, oder ihr haut euch mitten in die Action rein. So oder so, die Qualitäten des Spiels bleiben jedenfalls gleich: Die Grafik ist etwas, was von Beginn weg beeindruckt. Eine starke Wasserphysik ist für einen solchen Titel unerlässlich, und auch das Licht glänzt und reflektiert auf dem Wasser, dass es eine Freude ist. Ihr dürft zudem auch mit Objekten interagieren, ob dies nun kleine Eisblöcke sind, ein Schwimmring oder der Beckenrand – all das wird mit den PS VR2 Sense-Controllern wunderbar umgesetzt und euch glaubhaft gemacht.