Kabaneri of the Iron Fortress Movie 2 erscheint am 4.6.2020 auf DVD und Blu-ray

Kazé Deutschland veröffentlicht mit Kabaneri of the Iron Fortress Movie 2: Loderndes Leben den ersten Compilation-Film, der die zweite Hälfte der 12-teiligen Serie zusammenfasst. Kabaneria of the Iron Fortress Movie 2 erscheint laut letzten Informationen – rund ein Monat nach Movie 1 – am 4.6.2020 auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Biba Amatori, der Anführer des Bunds der Jäger, entpuppt sich als Mumeis „großer Bruder“. Obwohl er als Held gefeiert wird, der überall im Land gegen die Kabane ins Feld zieht, ist Ikoma wenig begeistert und vermutet, dass Biba irgendetwas im Schilde führt. Im Bahnhof Iwato, der letzten Festung vor Kongokaku, ist man ebenfalls skeptisch. Und tatsächlich: Als man sich entschließt, den Bund der Jäger zu empfangen, endet der Besuch in einem Blutbad – und einer Invasion der Kabane. Auf dem Weg zum Sitz des Shoguns beginnen sich nun auch die anderen zu fragen, welches Ziel Biba eigentlich verfolgt. Denn wozu hält er eine Horde Kabane in einem Waggon der Triumphierenden Festung gefangen? Und was genau hat er mit Mumei vor? Wird es Ikoma doch noch gelingen, sie aus den Fängen ihres Bruders zu befreien?