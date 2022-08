Jurassic World: Ein neues Zeitalter ab 25.8.2022 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD Blu-ray erhältlich

Am 25. August erscheint Jurassic World: Ein neues Zeitalter auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray – somit können alle, die den Kinoauftritt des Trilogie-Abschlusses verpasst haben, nachholen. Dabei könnt ihr euch neben der Kinoversion auf die Extended Version auf 4K Ultra HD, Blu-ray und Digital freuen – mit 14 Minuten noch nie gesehenem Filmmaterial, einem alternativen Anfang, noch mehr Dinosauriern und noch mehr Action. Das kolossale Sommerabenteuer von Amblin Entertainment und Universal Pictures, das weltweit über 950 Millionen US-Dollar einspielte, führte am Startwochenende in 72 Märkten die Kinocharts an und brach in 16 Ländern Franchise-Rekorde. Zusätzlich zur Extended Version enthält diese exklusive Sonderedition fesselnde Hinter-den-Kulissen-Inhalte, die die Entstehung des Films vom Anfang bis zum Ende dokumentieren, den Original-Kurzfilm Battle at Big Rock und vieles mehr – für den perfekten Filmabend zu Hause.

Worum geht’s?

Ein neues Zeitalter ist das epische Finale der Jurassic-Saga. Vier Jahre nach der Zerstörung von Isla Nublar leben die Dinosaurier frei auf der Erde. Zwei Generationen von Jurassic-Helden tun sich zusammen, um die verheerenden Folgen abzuwenden, die eine erneute Dominanz der Urzeitechsen auf der Erde hätte: Die Wissenschaftler Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) und Alan Grant (Sam Neill) kehren zurück und stürzen sich mit Owen Grady (Chris Pratt) und Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) in ein atemberaubendes Abenteuer, das das Schicksal von Menschen und Dinosauriern ein für alle Mal entscheiden wird. Regie führte Colin Trevorrow; ausführender Produzent war Steven Spielberg, der Regisseur der ersten beiden Jurassic Park-Filme.