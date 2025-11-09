JUJUTSU KAISEN Staffel 3 Start: Der Fluch bricht am 8.1.2026 erneut los

Macht euch bereit: Die mit Spannung erwartete JUJUTSU KAISEN Staffel 3 startet offiziell am 8. Januar 2026! Exklusiv auf Crunchyroll könnt ihr euch in das nächste Kapitel dieser weltweiten Anime-Sensation stürzen.

Die neue Staffel beginnt mit dem gefürchteten „The Culling Game“-Arc (Die Metzelspiele) und setzt die erbarmungslose Saga aus Flüchen, Chaos und jenen charakterprägenden Kämpfen fort, die die Serie zu einem phänomenalen Kult-Hit gemacht haben.

Keine Sekunde verpassen:

Die ersten beiden Staffeln könnt ihr bereits jetzt auf Crunchyroll streamen (Link zu JJK auf CR), um euer Wissen aufzufrischen!

Begehrte Sammlerstücke und exklusive Merch-Artikel findet ihr im Crunchyroll Store (Link zum JJK Store).

Die Brücke zum Chaos: JUJUTSU KAISEN: Execution

Um euch einen ersten, epischen Vorgeschmack auf das Kommende zu sichern, läuft JUJUTSU KAISEN: Execution ab dem 25. November in ausgewählten Kinos in Deutschland und Österreich.

Diese Sondervorführung ist euer exklusiver Einblick in die ersten beiden Episoden des Metzelspiele-Arc, kombiniert mit dem explosiven Ende des Shibuya-Vorfalls, alles im bombastischen Kinoformat. Diese extra für die große Leinwand konzipierte Vorführung steigert die Spannung, das Spektakel und die Magie ins Unermessliche.

Ihr könnt die kommende Staffel gemeinsam auf der großen Leinwand zelebrieren und das Chaos noch einmal durchleben!