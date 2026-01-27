Jetzt erhältlich: Alles über Kirby Air Riders 1.3.0

von Mandi 27.01.2026

Wir haben erst kürzlich davon gehört, wie Kirby Air Riders 1.3.0 möglicherweise sein letztes großes Spiel-Update darstellen würde.

Jetzt ist es so weit, und die Version 1.3.0 ist jetzt offiziell live gegangen. Hier gibt’s eine erste Übersicht für euch, und die vollständigen Patch-Notizen findet ihr auf der englischen Support-Seite von Nintendo!

Kirby Air Riders Ver. 1.3.0

Allgemein

  • GameShare wird jetzt unterstützt
  • Ein neuer Spielmodus, Grand Prix, ist jetzt für Air Ride-Matches in Koppeln verfügbar
  • Ein neuer Regelsatz, Sub-In Series, ist jetzt in den Fahrerlagern erhältlich
  • Zwei Spieler können jetzt von einem einzigen Nintendo Switch 2-System aus an Fahrerlagern und Quick Matches teilnehmen
  • Die Suchbedingung „Beliebt“ im Abschnitt Kaufen des Maschinenmarktes wurde in „Zufällige“ geändert
  • Das Fahrradformular des Transform Star kann jetzt auf dem Bildschirm „Meine Maschine anwenden“ bearbeitet werden
  • Sie können jetzt einzelne Datensätze für jeden Computer in Personal Best löschen
  • Die Special-Leiste bleibt beim Stehlen oder Wechseln einer Maschine bestehen
  • Der Sperrbereich beim Wechsel zu einer leeren Maschine in City Trial wurde angepasst

Balance-Anpassungen

  • Die Leistung bestimmter Fahrer wurde angepasst.
