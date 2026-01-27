Jetzt erhältlich: Alles über Kirby Air Riders 1.3.0

Wir haben erst kürzlich davon gehört, wie Kirby Air Riders 1.3.0 möglicherweise sein letztes großes Spiel-Update darstellen würde.

Jetzt ist es so weit, und die Version 1.3.0 ist jetzt offiziell live gegangen. Hier gibt’s eine erste Übersicht für euch, und die vollständigen Patch-Notizen findet ihr auf der englischen Support-Seite von Nintendo!

Kirby Air Riders Ver. 1.3.0

Allgemein

GameShare wird jetzt unterstützt

Ein neuer Spielmodus, Grand Prix, ist jetzt für Air Ride-Matches in Koppeln verfügbar

Ein neuer Regelsatz, Sub-In Series, ist jetzt in den Fahrerlagern erhältlich

Zwei Spieler können jetzt von einem einzigen Nintendo Switch 2-System aus an Fahrerlagern und Quick Matches teilnehmen

Die Suchbedingung „Beliebt“ im Abschnitt Kaufen des Maschinenmarktes wurde in „Zufällige“ geändert

Das Fahrradformular des Transform Star kann jetzt auf dem Bildschirm „Meine Maschine anwenden“ bearbeitet werden

Sie können jetzt einzelne Datensätze für jeden Computer in Personal Best löschen

Die Special-Leiste bleibt beim Stehlen oder Wechseln einer Maschine bestehen

Der Sperrbereich beim Wechsel zu einer leeren Maschine in City Trial wurde angepasst

Balance-Anpassungen