Jetzt erhältlich: Alles über Kirby Air Riders 1.3.0
Wir haben erst kürzlich davon gehört, wie Kirby Air Riders 1.3.0 möglicherweise sein letztes großes Spiel-Update darstellen würde.
Jetzt ist es so weit, und die Version 1.3.0 ist jetzt offiziell live gegangen. Hier gibt’s eine erste Übersicht für euch, und die vollständigen Patch-Notizen findet ihr auf der englischen Support-Seite von Nintendo!
Kirby Air Riders Ver. 1.3.0
Allgemein
- GameShare wird jetzt unterstützt
- Ein neuer Spielmodus, Grand Prix, ist jetzt für Air Ride-Matches in Koppeln verfügbar
- Ein neuer Regelsatz, Sub-In Series, ist jetzt in den Fahrerlagern erhältlich
- Zwei Spieler können jetzt von einem einzigen Nintendo Switch 2-System aus an Fahrerlagern und Quick Matches teilnehmen
- Die Suchbedingung „Beliebt“ im Abschnitt Kaufen des Maschinenmarktes wurde in „Zufällige“ geändert
- Das Fahrradformular des Transform Star kann jetzt auf dem Bildschirm „Meine Maschine anwenden“ bearbeitet werden
- Sie können jetzt einzelne Datensätze für jeden Computer in Personal Best löschen
- Die Special-Leiste bleibt beim Stehlen oder Wechseln einer Maschine bestehen
- Der Sperrbereich beim Wechsel zu einer leeren Maschine in City Trial wurde angepasst
Balance-Anpassungen
- Die Leistung bestimmter Fahrer wurde angepasst.
Benachrichtigungen
