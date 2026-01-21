Kirby Air Riders bekommt noch ein neues Update

Kirby Air Riders auf der Nintendo Switch 2 (hier geht’s zu unserem Test) ist zwar bereits inhaltlich vollständig, aber mit Spiel-Updates ist es noch nicht fertig.

Update für Kirby Air Riders

Obwohl die Fans darüber informiert wurden, dass sich das Team bald auflösen würde, erwähnte der Spieldirektor und Videospiel-Legende Masahiro Sakurai im Dezember, dass es eine weitere Runde von Anpassungen geben wird. Nintendos japanische Kundensupport-Seite in den sozialen Medien hat jetzt enthüllt, dass neue Update-Daten für Kirby Air Riders schon bald eintreffen werden. Was die Fahrer erwarten können, so wird es anscheinend verschiedene Fehlerbehebungen und Balanceanpassungen geben. Wie üblich sind die neuesten Updates für das Spiel nicht mit früheren Wiederholungen kompatibel, also stellt sicher, dass ihr eure Wiederholungsdaten speichert, bevor ihr diesen neuesten Patch anwendet. Hier ist eine grobe Übersetzung, die dieses nächste Update detailliert beschreibt, und offizielle Patch-Notizen werden folgen, wenn das Update live geht.

„Wir planen, bald Update-Daten für „Kirby’s Air Rider“ zu veröffentlichen. Diese Aktualisierungsdaten enthalten Fehlerbehebungen und Balanceanpassungen. Nach dem Update ist es nicht mehr mit Wiederholungen der Update-Daten Ver kompatibel. 1.2.0 oder früher, so dass Sie keine Wiederholungen abspielen können, die bereits in „Temporary Saved Data“ oder „Replay with Data“ in „Replay“ gespeichert wurden. Wenn Sie eine Wiederholung haben, die Sie behalten möchten, „aufzeichnen“ Sie bitte auf dem Bildschirm „Vorübergehende Datenspeicherung“ oder „Mit Daten abspielen“, bevor Sie die Aktualisierungsdaten herunterladen, und konvertieren Sie sie in eine Videodatei. *Eine microSD-Express-Karte ist erforderlich, um diese Funktion nutzen zu können.“ Dieses könnte eines der letzten bedeutenden Updates für Kirby Air Riders sein – bleibt ihr dran beim Action-Racer?