Jabra Elite 5 im Test – Oberklasse Ear-Buds zum Midprice

Mit den Elite 5 hat sich der dänische Headset Hersteller Jabra selbst übertroffen. Warum die Mid-Price Earbuds problemlos in der Oberklasse mitspielen, klärt mein Test.

Jabra Elite 5 – Packungsinhalt

Jabra GN war so freundlich, mir ein Paar der Elite 5 in Gold/Beige zuzuschicken. Weiters sind die Earbuds noch in der Farbkombination Titan/Schwarz, sowie simplem Schwarz erhältlich. Hätte ich wählen können, hätte ich mich natürlich für eine der beiden anderen Farben entschieden, was nicht nur an meiner Präferenz für den Farbton Schwarz, sondern vor allem auch an der Schmutzanfälligkeit liegt, aber naja: Geschmacksache.

Im kleinen Pappkarton befinden sich neben den Earbuds und dem 42g leichten Ladecase ein farblich passendes USB-C Ladekabel, sowie Silikon-Aufsätze in drei verschiedenen Größen, damit die Elite 5 perfekt in eurem Gehörgang Platz finden und festen Halt bieten.

Jabra Elite 5 – Look, Feel und technische Features

Wie erwähnt kommt mein Testmuster offiziell in der Ausführung Gold/Beige daher – ich hätte es eher als champagnerfarben bezeichnet. Die Form der Buds wirkt sehr organisch und schmiegt sich mit seinen Rundungen gut in die Ohrmuschel ein. Das müssen sie aber auch, denn auf weitere Fixierungspunkte neben den Silikon-Aufsätzen im Gehörgang – wie bspw. meine geliebten „Haiflossen“ an meinen guten alten Jabra Elite Sport – darf man als Elite 5-Nutzer:in nicht zählen.

Hier sind wir gleich bei einem der wenigen Negativpunkte der ansonsten großartigen Jabra Elite 5: Sitzen die Silikonstöpsel nicht perfekt im Ohr, passiert es schon gerne mal, dass einem die Ohrhörer aus selbigem purzeln. Auch mir passierte das, bevor ich mich durch die Silikon-Aufsätze probierte.

Etwas „unsportlich“

Bei großartig sportlichen Aktivitäten und nicht optimalem Sitz laufen eure Ohrhörer Gefahr auf dem (hoffentlich nicht zu harten) Boden der Realität aufzuprallen. Wenigstens besitzen die Elite 5 eine IP55 Zertifizierung, somit sind sie also komplett staub- und strahlwasserfest und bieten bei Registrierung 2 Jahre Garantie.

Im inneren der Elite 5 befinden sich 6mm große Lautsprecher, die eine breite Palette an Codecs (Qualcomm aptX, SBC, AAC) unterstützen und bereits ab Werk sehr satten und ausgeglichenen Sound bieten, der in der Jabra Sound+ App mittels vorgefertigten und programmierbaren Equalizern nochmal an euren persönlichen Geschmack angepasst werden kann. Bass-tarde wie ich lieben das <3

In a life with ADHD, ANC is king!

Insgesamt sind in den Jabra Elite 5 ganze 6 Mikrofone verbaut, die grandiose Sprachqualität in Telefonaten, Videoanrufen oder Meeting-Calls bieten. Doch für dieses hohe Niveau ist Jabra ohnehin seit Jahren bekannt und beliebt. Außerdem sind die Mikros für das tolle Active-Noise Cancelling der Elite 5 zuständig. Egal ob ihr Musik und/oder Podcasts hört, Gespräche führt und/oder so wie ich mit ADHD „gesegnet“ seid: Die Umwelt mit ihren störenden und ablenkenden Nebengeräuschen großteils wegzufiltern ist etwas wahrlich Wundervolles und in dieser Qualität habe ich es mit anderen Geräten noch nicht erlebt!

Und weil aller guten Dinge drei sind und es dann doch irgendwie ungeil wäre auf der Straße unfreiwillig unter die Räder zu kommen oder – weniger dramatisch und viel praktischer – an der Supermarktkassa die Ear-Buds aus dem Ohr nehmen zu müssen, sorgen die Mikrofone für eine einfach zuschaltbare Hear-Through Funktion, die die genannten Szenarien abwendet und euch auf Knopfdruck aus der ANC Isolation in die Realität zurückholt, so dass euch die Kassiererin den Preis für eure Kondome diskret mitteilen kann 😉

Apropos Knopfdruck: Die Bedienbarkeit der Elite 5 ist einfach großartig. Jabra arbeitet erneut mit haptischen Buttons. Die weisen nicht nur einen angenehmen Druckpunkt auf und bieten teils konfigurierbaren (dazu gleich noch mehr) Zugriff auf die wichtigsten Standardfunktionen (Play, Pause, Lautstärke, Anrufannahme, etc.), sondern haben auch ein Spotify Tap genanntes Feature, das auf Tastendruck euer Hörvergnügen dort fortsetzt, wo ihr zuletzt mit eurem Account aufgehört habt.

Jabra Sound+ ist app-solut spitze

Die Sound+ App ist zwar für den Betrieb der Elite 5 zwingend notwendig, aber selten habe ich einer Begleit-App so gerne installiert, wie in diesem Fall. Wie bereits erwähnt, könnt ihr in der Anwendung Equalizer für euren optimalen Hörgenuss erstellen und verwalten.

Doch das ist nur eine der vielen tollen Funktionen der App. Über die App könnt ihr zudem eure Jabra Elite 5 suchen, sollten sie verloren gehen, das ANC und die Hear-through Funktion in mehreren Stufen eurem Geschmack anpassen und Tastenfunktionen personalisieren. Auch wählt ihr in der App, welche:r der drei vorinstallierten Sprachassisstent:innen – Amazon Alexa, Apples Siri oder Google Assistant – auf Zuruf eure Wünsche erfüllt.

Weiters lassen sich Funktionen, wie die Autopause von Musik oder im Falle von Calls das Auto-Muting der Mikros in Anrufen beim Herausnehmen der Kopfhörer, sowie das Sprachmonitoring und das ebenfalls erwähnte Spotify Tap aktivieren oder abschalten.

Ein weiteres Feature, das ich zwar noch nicht genutzt habe, das aber sicher auch ein paar Fans finden wird ist Soundscape. Diese Funktion ist eine Sammlung mehrerer Ambient-Sounds, die euch beim Meditieren oder Einschlafen unterstützen.