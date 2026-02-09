iPhone 17e soll im März 2026 zum gleichen Preis erscheinen

Laut Mark Gurman von Bloomberg hält Apple das Einstiegsniveau für das iPhone 17e bei 709,- Euro. Sinnvolle Updates inklusive!

Mehr zum iPhone 17e

Im jüngsten Power On-Bericht sagte Gurman, dass das iPhone 17e „unmittelbar fällig“ ist und den gleichen Preis wie sein Vorgänger behalten wird. Wenn man bedenkt, dass wir bereits etwa ein Jahr von der Ankündigung des iPhone 16e entfernt sind, sind wir für einen Nachfolger von Apples günstigerem Smartphone fällig. Laut Gurman hat Apple das neue budgetfreundliche iPhone mit MagSafe-Ladevorgang und den A19-Chip, der im Basismodell des iPhone 17 zu sehen ist, aufgerüstet. Das iPhone 17e wird auch Apples neueste interne Mobilfunk- und Mobilfunkchips erhalten, berichtete Gurman.

Für den gleichen Preis von 709,- Euro erhält Apples iPhone 17e jedoch einige bemerkenswerte Upgrades und wird wohl direkt mit Googles doch günstigerem Pixel 10a (voraussichtlich ab 549,- Euro erhältlich) konkurrieren. Insbesondere erwartet Gurman, dass Apple mit dem iPhone 17e auf Schwellenländer und Unternehmensdemografie abzielt. Während Apple auf ausländischen Märkten viel mehr Konkurrenz ausgesetzt ist, erlebt der iPhone-Verkauf in China ein Wiederaufleben. Apple prognostiziert sogar starke Verkäufe für iPhones in ganz Asien, insbesondere in China und Indien.