Das Google Pixel 10a: Ab 18. Februar 2026 vorbestellbar

Das Pixel 10a ist offiziell, obwohl die Details bislang noch sehr begrenzt sind. Google hat bereits ein Teaser-Video gepostet!

Mehr zum Google Pixel 10a

Dieses Video zeigt das Mittelklasse-Telefon, das um farbenfrohe Hintergründe tanzt. Wir können das Pixel 10a ab 18. Februar vorbestellen. Google hat die Spezifikationen des Telefons noch nicht bekannt gegeben. In dem kurzen Video sehen wir ein blaues Modell, das von außen praktisch nicht vom Pixel 9a zu unterscheiden ist. Der Vorgänger ist übrigens um 549,- (128 GB) respektive 649,- Euro (256 GB) erhältlich.

Der Slogan des Teasers scheint ein Versuch zu sein, Pixel-Fans zu versichern, dass es tatsächlich sinnvolle Upgrades geben wird. „Ein Telefon mit mehr auf Lager, bald erhältlich“, heißt es. Hoffentlich werden die Preise und Spezifikationen auch bald für uns greifbar sein. In der Zwischenzeit können wir die Google Pixel-Website besuchen, um uns für weitere Informationen zu registrieren. Hier das Video für euch: