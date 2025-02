iOS 18.4: Was bringt das Update für euer iPhone und iPad – und was nicht?

Apple hat die erste Entwickler-Beta von iOS 18.4 veröffentlicht und sie steckt voller interessanter Neuerungen, auch wenn manches fehlt.

Über das iOS 18.4-Update

Das Interessanteste gleich vorweg: Ja, nun kommt Apple Intelligence auch zu uns nach Europa, und zwar auf alle unterstützten iOS- und iPadOS-Geräte. Aber auch wenn einige der erwarteten Apple Intelligence Funktionen noch fehlen, hier ist ein Überblick über die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen.

Priorisierte Benachrichtigungen: Wichtige Nachrichten im Blick

iOS 18.4 führt die „Priority Notifications“ (Priorisierte Benachrichtigungen) ein, die Apple bereits im letzten Jahr im Rahmen von Apple Intelligence vorgestellt hat. Diese Funktion hebt wichtige Benachrichtigungen automatisch hervor, sodass wir die wirklich dringenden Nachrichten nicht mehr übersehen. Allerdings gibt es noch Einschränkungen, so werden Nachrichten aus WhatsApp, Slack, Teams und dergleichen noch nicht zusammengefasst, da es in der Vergangenheit zu Fehlern kam. Ihr könnt das aber händisch einstellen und trotzdem ausprobieren.

Image Playground: Der Skizzen-Stil ist da

Image Playground, das mit iOS 18.2 eingeführt wurde, bietet nun alle drei versprochenen Bildstile. Neben Animation und Illustration ist jetzt auch der „Skizzen“-Stil verfügbar, um kreative Bilder zu erstellen. Für uns bedeutet das: Einfach Stichworte der neuen App mitteilen, und sie versucht, daraus lustige kleine Bildchen zu generieren. Versucht bloß nicht, nach Händen oder Füßen zu fragen – ganz KI-typisch wird sich hier gern verzählt, und die daraus resultierenden Ergebnisse gleichen manchmal Alptraum-Material

Apple Intelligence: Nun auch bei uns

Wie gesagt, Apple erweitert die Unterstützung für Apple Intelligence auf weitere Sprachen: Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht). Auch lokalisiertes Englisch für Singapur und Indien ist dabei.

Genmoji: Größer und auffälliger

Der Genmoji-Button in der Emoji-Tastatur wurde bei uns eingeführt und dabei deutlich vergrößert. Außerdem erscheint beim ersten Gebrauch ein neues Pop-up-Fenster mit dem Hinweis: „Erstelle deine eigenen originellen Emojis, um sie zu Nachrichten hinzuzufügen oder als Sticker zu verwenden.“

Standard-App-Kategorien: Mehr Auswahl

Mit iOS 18.4 Beta 1 erweitert Apple die Anzahl der Standard-App-Kategorien, die wir anpassen können. In den USA und anderen Regionen kann nun eine Standard-Übersetzungs-App festgelegt werden. In der Europäischen Union gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Standard-Navigations-App auszuwählen.

Siri in neuem Gewand

Wenn ihr nun mit der Sprachassistenz sprecht, gibt es nicht mehr die runde Optik im Murmel-Look, sondern eine bunte Umrandung rund um den gesamten Screen. Allerdings ist das derzeit nur Optik: Die Siri in iOS 18.4 ist noch kein Stück klüger geworden. Sie kann zwar, sofern ihr das wünscht und einrichtet, mit ChatGPT konferieren und euch so bessere Antworten liefern, aber vom versprochenen Superassistenten, der auch mehrere Dinge miteinander kombinieren oder sogar Sachen in euren Apps selbständig erledigen kann, ist noch nichts zu sehen.

Ambient Music: Entspannung auf Knopfdruck

iOS 18.4 fügt vier neue Kontrollzentrum-Schalter für Ambient Music hinzu:

Chill

Produktivität

Schlaf

Wohlbefinden

Diese können zum Kontrollzentrum hinzugefügt, der Aktionstaste eures iPhones zugewiesen und auf dem Sperrbildschirm platziert werden. Jeder Schalter ist standardmäßig einer Apple Music-Playlist zugeordnet, kann aber an jede Playlist in eurer Musikbibliothek angepasst werden.

CarPlay: Ein frischer Look

Das Update bringt ein kleines, aber feines Design-Update für CarPlay. Auf dem Home-Bildschirm können nun in bestimmten Fahrzeugen drei Reihen von App-Icons angezeigt werden.

Neue Mail App jetzt auch auf dem iPad

Die neue Mail-App, die mit iOS 18.2 auf dem iPhone debütierte, ist jetzt auch auf dem iPad verfügbar. Die Mail-App kann eure E-Mails automatisch in vier Kategorien sortieren:

Werbung (Werbeaktionen)

Wichtiges (Persönliche und zeitkritische E-Mails)

Transaktionen (Bestätigungen und Rechnungen)

Neuigkeiten (Nachrichten und Social Media-Benachrichtigungen)

Apple Vision Pro: Updates in Sicht

Apple hat angekündigt, dass eine neue Apple Vision Pro-App bald als Teil von iOS 18.4 und visionOS 2.4 im April auf das iPhone kommen wird. Außerdem gibt es neue Anpassungen für die Gastbenutzerfunktion auf Apple Vision Pro.

Fotos App: Listenansicht

In der Fotos-App gibt es eine neue Oberfläche zum Bearbeiten eurer Albenliste.

Altersbereich bei der Einrichtung

Bei der Ersteinrichtung eines neuen iPhones mit iOS 18.4 werdet ihr aufgefordert, den „Altersbereich“ der Person auszuwählen, die das Gerät verwenden wird. Diese Angabe soll helfen, Kindersicherungs- und Sicherheitsfunktionen einzurichten.

Podcast Widgets

Apple hat neue Library- und Shows-Widgets aus der Podcasts-App hinzugefügt. Diese können zum Home-Bildschirm eures iPhones hinzugefügt werden, um einfach Episoden aus einer Liste in Ihrer Bibliothek oder Episoden aus einer Sendung, der ihr folgt, abzuspielen.

Es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Neuerungen und Verbesserungen iOS 18.4 im Laufe der Beta-Phase noch bringen wird. Freut ihr euch schon auf etwas davon, oder wartet ihr so wie ich auf die intelligentere Siri zum Ausprobieren? Sagt es uns in den Kommentaren!