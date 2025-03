inZOI: Online-Showcase am 19. März 2025 um 2:00 Uhr früh angekündigt

KRAFTON, Inc. kündigt einen Online-Showcase für die kommende realistische Life Sim inZOI an, der am 19. März 2025 um 2 Uhr früh stattfindet.

Über den inZOI-Showcase

Der Online-Showcase wird live auf den offiziellen YouTube– und Twitch-Kanälen von inZOI übertragen. Die Veranstaltung findet in koreanischer Sprache statt, mit Sprachunterstützung in Englisch, Spanisch, Deutsch, Japanisch und Chinesisch (vereinfacht), damit Fans aus aller Welt teilnehmen können. Während des Events gewährt inZOI Studio CEO und inZOI Producer und Director Hyungjun ‚Kjun‘ Kim einen ersten Blick auf neue Details zur Veröffentlichung, z.B. die wichtigsten Features des Early Access, eine Vision und Roadmap für zukünftige Updates sowie Preis- und DLC-Pläne. Zusätzlich wird ein Interview-Video mit Mitgliedern, die an der Entwicklung von inZOI beteiligt waren, Geschichten hinter den Kulissen und Einblicke in den Entwicklungsprozess des Spiels offenbaren. Im Anschluss an die Präsentation findet ein Q&A statt, in dem Fragen aus der Community beantwortet werden und ein besseres Verständnis dafür vermittelt wird, was die Spieler erwartet, wenn sie die Welt von inZOI betreten.

Kjun erklärt: „Ich wollte ein Spiel schaffen, in dem jeder zum Schöpfer werden und sich durch seine einzigartig gestalteten Lebensgeschichten ausdrücken kann. Die Entwicklung von inZOI war jedoch eine große Herausforderung, da wir nur wenige Referenzpunkte hatten, auf die wir uns stützen konnten. Das zwang uns, mit fast jeder Komponente des Spiels zu experimentieren.“ Er fügt hinzu: „Unser Spiel ist noch lange nicht fertig, aber durch die Beiträge der Community während dieser Early Access-Phase nutzen wir das Feedback unserer Fans, um inZOI zu einem wirklich vollständigen Erlebnis zu machen. Jetzt beginnt die erste Seite der Geschichte von inZOI.“ Gebaut in der Unreal Engine 5 bietet der Titel ein neues Spielerlebnis mit KRAFTONs KI-Innovationen, einschließlich SLM (Small Language Model)-basierter CPC (Co-Playable Character)-Technologie, Motion-Capture-Fähigkeiten und einem 3D-Drucker. Das Game wird ab dem 28. März 2025 um 1 Uhr früh im Early Access über Steam verfügbar sein. Der Teaser-Trailer zum Showcase kann hier oder auf dem offiziellen YouTube-Kanal von inZOI angesehen werden.