inZOI: Neuer Trailer zum Island Getaway DLC

Krafton enthüllte auf der gamescom 2025 einen neuen Trailer für InZOIs Island Getaway DLC. Starkes Gameplay!

Über inZOI Island Getaway

Die neueste Insel von inZOI wurde bei der gamescom 2025 Opening Night Live vorgestellt, die unerwartete Titel und mit Spannung erwartete Veröffentlichungen enthüllte. Beim Grundspiel handelt es sich um eine Lebenssimulation, in dem die Spieler eine beeindruckende Auswahl an Anpassungsfunktionen nutzen, um Charaktere namens Zois zu erstellen. Sobald ihr Charakter bereit ist, können die Spieler alles tun, von einem Kind über den Besitz eines Hauses bis hin zur Arbeit an einem Job, auf eine Weise, die einen koreanischen Einschlag hat. Der Titel erhält seit seiner Early-Access-Veröffentlichung im März 2025 regelmäßige Updates, und jetzt haben die Entwickler den Fans eine Vorschau auf eines der bisher größten Updates gegeben.

Der kostenlose DLC erscheint heute und wird neue Fahrzeuge wie Elektroroller und Motorräder hinzufügen. Es werden neue Anpassungsoptionen eingeführt, wie z. B. Kleidung und Frisuren mit tropischem Thema für die Anpassung von Zois in inZOI. Es werden auch brandneue Interaktionen hinzugefügt, wie z. B. Gedankenblasen, kooperative Aktionen und zufällige Begegnungen, die es den Spielern ermöglichen, noch fesselndere Geschichten zu erstellen. Zusammen mit den neuen Inhalten wird die Lebenssimulation UI- und UX-Verbesserungen für ein reibungsloseres Gameplay, über 90 neue Songs und nun auch die offizielle Gamepad-Unterstützung (auch für Konsolen!) erhalten, die zunächst nur in der Testphase verfügbar waren.