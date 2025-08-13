inZOI kommt offiziell 2026 auf PS5, Xbox Series noch unklar

Offiziell: Publisher KRAFTON und Entwickler inZOI Studio bringen Anfang 2026 das Lebenssimulationsspiel inZOI für PS5.

inZOI auf PS5

Da trifft es sich gut, dass der derzeitige Early Access auch schon frühen Gamepad-Support am PC ausprobiert! Jedenfalls wird inZOI auf PS5 irgendwann im ersten Quartal 2026 erscheinen, dies gaben die Unternehmen bekannt. Das Hinzufügen zur Wunschliste ist jetzt im PlayStation Store bereits verfügbar.

inZOI wurde am 28. März erstmals im Early Access für PC über Steam eingeführt. KRAFTON sagte, dass eine Xbox Series-Veröffentlichung ebenfalls „in Betracht gezogen“ wird, aber erst noch bestätigt werden muss. Höchstwahrscheinlich gibt es auch hier Probleme zwischen der S- und der X-Variante…