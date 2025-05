inZOI ist noch nicht mal offiziell erschienen, bringt Krafton aber viel Erfolg

Krafton hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal für 2025 veröffentlicht. Die Hits sind zweifelsohne PUBG – und inZOI!

Erfolgreiches inZOI – zu Recht

Es sieht so aus, als hätte der Early Access-Start von inZOI zusammen mit der anhaltenden Popularität von PUBG zu einer „rekordverdächtigen“ Verkaufsleistung geführt. In Bezug auf die genauen Zahlen gab Krafton bekannt, dass es 874,2 Milliarden südkoreanische Won (oder 545 Millionen Euro) an Quartalsumsätzen sowie einen Betriebsgewinn von 457,3 Milliarden südkoreanischen Won (285 Millionen Euro) erzielt hat. In Bezug auf das Perzentilwachstum ist das ein Umsatzanstieg von 31,3 % und ein Betriebsgewinn von 47,3 %. Auch abseits des Geldes geht es weiter aufwärts: In Bezug auf das Plattformwachstum hat das Unternehmen dank der Spielebibliothek von Krafton eine kontinuierliche Aufwärtsdynamik auf PC, Mobilgeräten und PC erlebt. Krafton nimmt zur Kenntnis, dass die anhaltende Live-Service-Präsenz von PUBG zu diesem Wachstum beiträgt, zusammen mit der neuen Version von inZOI, die eine tragende Rolle spielte.

Der Publisher stellte auch fest, dass auf mobilen Plattformen „Premium-Artikel, strategische IP-Kollaborationen und lokalisierte Marketingbemühungen zu einem Umsatz führten“, insbesondere bei Spielen wie Battlegrounds Mobile India, einem außergewöhnlich beliebten Shooter in einer Region, die von anderen großen Verlagen weitgehend ignoriert wird. Weitere interessante Statistiken beinhalten, dass PUBG im März eine 1,4 Millionen gleichzeitige Spielerzahl beibehielt, was absolut verrückt ist. inZOI verkaufte Berichten zufolge in der ersten Woche über eine Million Exemplare, die größte Anfangsverkaufszahl für einen Krafton-Titel und etwa 95 % dieser Verkäufe kamen aus Ländern außerhalb Südkoreas. Als Reaktion auf diesen Erfolg hat Krafton erklärt, dass es inZOI in ein weiteres langfristiges IP verwandeln will, wie es mit PUBG der der Fall ist. Das erfreut die Fans sicherlich, PUBG und inZOI sind gute Spiele mit viel Liebe und Fürsorge – und mal etwas Anderes!