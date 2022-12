Insomniac bestätigt: Spider-Man 2 (PS5) erscheint im Herbst 2023

Spider-Man 2 wird im Herbst 2023 erscheinen. Bryan Intihar, Creative Director, bestätigte den Veröffentlichungstermin nun offiziell.

Mehr zu Spider-Man 2

“Was für ein Jahr es für PlayStation Studios war; hier bei Insomniac Games waren wir in absoluter Ehrfurcht vor der Arbeit unserer Kollegen”, so Intihar. “Herzlichen Glückwunsch an alle zu einem erfolgreichen 2022… und darauf, dass das nächste Jahr genauso aufregend ist, wie wir Marvels Spider-Man 2 weiterhin für die Veröffentlichung im nächsten Herbst vorbereiten.” Der neue Action-Titel wird von Insomniac Games entwickelt und kommt exklusiv auf PS5. Bill Rosemann, Vice President of Creative bei Marvel Games, hat es als “alles, was man vom ersten Teil liebt und mehr” beschrieben. “Es gibt mehrere Feinde. Ich kann sagen, dass die Geschichte weitergeht und alles von Marvels Spider-Man zu Marvels Spider-Man Miles Morales aufgreift”, sagte er letztes Jahr.

“Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist das nächste große Kapitel, es gibt viele Fäden, die zusammenlaufen, und viele Charaktere, die in den ersten beiden Spielen waren, die Sie hier sehen werden.” Insomniac Games arbeitet auch an einem Wolverine-Spiel für PS5. Laut dem Studio wird das Spiel ein eigenständiger Titel unter der Regie von Brian Horton und Cameron Christian sein, die die kreativen Hauptdarsteller von Spider-Man: Miles Morales waren. “Obwohl Marvels Wolverine sehr früh in der Entwicklung ist, schafft das Team nach dem, was ich von seiner emotionalen Erzählung und seinem hochmodernen Gameplay gesehen habe, bereits etwas ganz Besonderes”, sagte Ryan Schneider, Leiter der Franchise-Strategie von Insomniac. Na dann, warten wir’s ab!