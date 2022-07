Inscryption kommt Ende August 2022 auf PlayStation-Konsolen

Das Deck-Building-Adventure Inscryption kommt am 30. August 2022 für PlayStation-Konsolen. Lest hier mehr über das Game!

Gute Karten in Inscryption

Inscryption war eines der bizarreren und überzeugenderen Spiele, die bislang auf dem PC landeten. Und nächsten Monat wird das Deck-Building-Spiel von Daniel Mullins Games auf Konsolen kommen. Publisher Devolver Digital bestätigt heute, dass der Titel am 30. August 2022 für PlayStation eintrifft. Die Store-Liste ist jetzt für die PS5-Version verfügbar, und Devolver hat gesagt, dass sie auch auf PS4 kommt en wird. Was kommt für die PlayStation-Version? Nun, zunächst einmal wird eine sprechende Karte das Audio von Ihrem Controller abspielen, als wäre sie wirklich in euren Händen. Zudem wird eine atmosphärische Beleuchtung auf dem DualSense-Controller ablaufen. Genauso wird das haptische Feedback komplett für Immersion sorgen – wir dürfen gespannt sein.

Was die Art und Weise betrifft, wie das Spiel mit einigen der PC-bezogenen Teile von Inscryption umgehen wird, wird es interessant. Spiele wie der Doki Doki Literature Club oder auch Undertale haben in der Vergangenheit einige clevere Workarounds dafür gefunden, und Inscryption verwendet da ebenso einige Elemente, ich bin gespannt, wie sie an eine PlayStation angepasst werden. Angesichts der bisherigen Umsetzungen denke ich jedoch, dass es sicher ist, dass die Crew von Daniel Mullins Games einen Weg findet, damit alles funktioniert. PlayStation-Spieler:innen können ab 30. August ihre Decks bauen und sich ums Überleben duellieren. Hier ist noch ein Trailer für euch: