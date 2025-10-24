Indoor-Action- & Erlebnis-Tipps für die Herbstferien 2025 in Wien

Das Immersive Abenteuer: Machu Picchu: Reise zur verlorenen Stadt (Start: 23. Oktober) Einfach mal dem kühlen Wetter Wiens entfliehen? Die neue VR-Experience im Immersive Center Donauturm macht’s möglich! Ab dem 23. Oktober startet die virtuelle Expedition. Was euch erwartet: Mithilfe modernster VR-Technologie und originalgetreuer 3D-Scans begebt ihr euch auf eine Reise zur legendären Inka-Stadt Machu Picchu in Peru.

IKONO Wien: Der Foto-Spielplatz für eure Kreativität Das IKONO Wien auf der Mariahilfer Straße bietet eine dauerhafte Flucht in eine bunte Erlebniswelt, die im Herbst eine willkommene Abwechslung bietet. Was euch erwartet: Über 15 magische, interaktive Welten, die euch zum Fotografieren, Spielen und Teil der Kunst werden einladen. Perfekt für Content-Creator und alle, die gerne visuellen Spaß haben.

Adrenalin & Action: Lasertag und Trampolin Der Herbst ist ideal für Indoor-Sport und adrenalingeladene Team-Aktivitäten, die Bewegung und Köpfchen fordern. MAXXArena 1230 – Lasertag-Action (Eröffnung: 2. September) Für alle, die taktische Action lieben: Die MAXXArena 1230 eröffnet pünktlich zum Herbstanfang und bietet modernste Lasertag-Action in Club-Atmosphäre. Was euch erwartet: Packendes Lasertag mit moderner Technik, Lichtshow und Beats auf der neuen Arena in der Altmannsdorfer Straße. Ideal für Gruppen, die sich in futuristischer Umgebung duellieren wollen.

Tipp: Weitere Top-Adressen für Lasertag sind die Blacklite Arena Wien (Cyber Lasertag) oder die MAXXArena-Standorte in anderen Bezirken.

FLIP LAB Wien – Trampolin & Ninja-Action Wenn ihr nach einer hochkalorischen Action-Alternative sucht, ist der vollklimatisierte Trampolinpark perfekt, um Energie loszuwerden. Was euch erwartet: Auf 2.000 m² Fläche in der Millennium City findet ihr Trampoline, High-Performance-Bereiche und Ninja-Action. Perfekt für ein schweißtreibendes Team-Event oder um Saltos im Airbag zu üben.

Herbst-Tipp: Während der Herbstferien (27. Oktober bis 2. November) gelten erweiterte Öffnungszeiten.

3. Escape Adventures: Rätselspaß für kalte Nächte Wer lieber selbst zum Protagonisten in einer packenden Story wird, findet in Wiens Escape Rooms anspruchsvolle Herausforderungen, die Teamwork und Köpfchen fordern. Crime Runners: Going Underground (Der Evergreen!) Ein Muss für alle Escape-Fans: Crime Runners bietet mit „Going Underground“ ein 90-minütiges Premium-Abenteuer, das weit über einen klassischen Escape Room hinausgeht. Hier unser Testbericht. Was euch erwartet: Ihr taucht tief in die Welt des „Operators“ ein. Das Spiel ist ein hochkarätiges Live Action Adventure mit packendem Storytelling, bei dem ihr euch wie Geheimagenten fühlt.

First Escape: The Temple (Für Abenteuer-Fans) Für alle, die es etwas mystischer und länger mögen, ist „The Temple“ von First Escape die richtige Adresse. Das Abenteuer dauert bis zu 110 Minuten und richtet sich an erfahrenere Spieler:innen. Hier unser Testbericht. Was euch erwartet: Eine dunkle, geheimnisvolle Atmosphäre mit leichten Horror-Elementen. Ihr folgt einem archäologischen Team auf der Suche nach einem alten Geheimnis. Altersfreigabe: Empfohlen ab 16 Jahren.