Indie Arena Booth Highlights #4 – A Juggler’s Tale

A Juggler’s Tale – wortwörtlich



Die Story von A Juggler’s Tale dreht sich um den Geschichtenerzähler und Marionettenspieler Jack. Der führt das Theaterstück von Abby auf, einer kleinen, gefangenen Zirkusartistin. Sie entkommt aus dem Wanderzirkus und findet sich in einer wunderschönen, märchenhaften Welt wieder. Doch nach einem kurzen Moment der Freiheit begegnet sie auch den Gefahren, die diese Welt bereit hält. Geleitet durch die lyrischen Reime von Jack muss sich Abby einen Weg durch Banditen, Fallen und zahlreiche andere gefährliche Hindernisse bahnen. Das sehr storylastige und wahrscheinlich zwei bis drei Stunden lange Game durchbricht mit Jack immer wieder die vierte Wand, da er sich als Puppenspieler immer wieder an das Publikum wendet. Dadurch erfahrt ihr mehr über Abbys Gedankenwelt und Emotionen.

Aber nicht nur das, er greift unter Hilfe der Marionettenfäden auch in die Geschichte ein. Die Story lebt von der Symbolik zwischen Erzähler und Marionette und soll laut Entwicklungsstudio einige Twists beinhalten. Ähnlich wie z.B. in Little Nightmares bekommt ihr einige Rätsel vorgesetzt, die oft sehr märchenhafte Motive haben. So müsst ihr im Wald mit einem Apfel einen Bären ablenken, um so einen speziellen Gegenstand zu erreichen. Als zusätzliches Hindernis müsst ihr stets an die Bewegungseinschränkung der Marionettenfäden denken, die den Puzzles noch eine weitere Komponente hinzufügt. Gepaart mit dem hervorragenden Mittelaltersoundtrack, dem märchenhaften Look und dem Fokus auf die Story verspricht A Juggler’s Tale eine sehr schöne Spielerfahrung zu werden.