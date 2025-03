Indiana Jones und der Große Kreis (PS5) kommt wohl Mitte April 2025

Das PS5-Veröffentlichungsdatum für Indiana Jones und der Große Kreis (2024) ist möglicherweise online erschienen.

Indiana Jones und der Große Kreis wurde am 9. Dezember 2024 für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und ist seit der Einführung auch mit Game Pass erhältlich. Das Spiel wurde letztes Jahr für PS5 angekündigt, das Veröffentlichungsdatum für das Spiel muss jedoch noch offiziell bekannt gegeben werden. Laut Gyro unter Berufung auf französische Einzelhandelsquellen wird die physische Ausgabe des Spiels am 17. April veröffentlicht, was darauf hindeutet, dass die digitale Version des Spiels zur gleichen Zeit erscheinen würde. Als das Spiel letztes Jahr veröffentlicht wurde, wurde es von Kritikern gut aufgenommen und erzielte auf der Bewertungsseite Metacritic mit 86 (Konsole) und 87 (PC) ganz ordentliche Punktzahlen. Freuen sich auch die PS5-Fans darauf? Sagt es uns in den Kommentaren!