Indiana Jones und der Große Kreis (PS5) erscheint am 17. April 2025

Bethesda hat das länger schon bekannte Erscheinungsdatum für die PS5-Version von Indiana Jones und der Große Kreis bestätigt.

Dies wurde mit einem Crossover-Video mit Uncharted-Schauspieler Nolan North bestätigt. Die PS5-Version von Indiana Jones wird am 17. April 2025 veröffentlicht, gab Publisher Bethesda in einem Video mit dem Hauptdarsteller Troy Baker und dem Hauptdarsteller North von Uncharted bekannt. North spielt die Rolle von Nathan Drake, Sonys Chef-Archäologen, und tritt auch an der Seite von Baker in Uncharted 4: A Thief’s End von 2016 auf. Eine PlayStation Store-Seite für das Spiel bestätigt, dass es sich um einen PS5 Pro-verstärkten Titel handelt, und Vorbestellungskunden erhalten das DLC-Paket The Last Crusade.

Microsoft gab im August 2024 offiziell bekannt, dass Indiana Jones und der Große Kreis schließlich für PlayStation 5 erscheinen würde, gab aber zu diesem Zeitpunkt nach dem Frühjahr 2025 kein Veröffentlichungsdatum an. Die Xbox-Version, die am 9. Dezember 2024 veröffentlicht wurde, hat einige Monate Konsolen-Exklusivität genossen, bevor Sonys Konsole das Spiel erhält. Microsoft sagte im Januar, dass die Xbox- und PC-Versionen des Spiels – die zum Kauf oder als Teil von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass erhältlich waren – über vier Millionen Spieler angezogen hatten.