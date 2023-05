Indiana Jones Filme ab 31.5.2023 auf Disney+ verfügbar

Lucasfilm Präsidentin Kathleen Kennedy kündigte vergangene Woche auf der Upfronts-Präsentation der The Walt Disney Company an, dass die ikonischen INDIANA JONES-Filme ab dem 31. Mai auf Disney+ zum Streamen verfügbar sind. Fans können „Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes“, „Indiana Jones und der Tempel des Todes“, „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ und „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ streamen, bevor der letzte Teil der beliebten Reihe, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, am 29. Juni exklusiv in die Kinos kommt.

„Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes“

In diesem ersten Teil der Serie, der für acht Oscars nominiert wurde – darunter in der Kategorie Bester Film – und vier davon gewann, wird der Archäologe und Abenteurer Indiana Jones (Harrison Ford) vom Geheimdienst der Armee beauftragt, einen unschätzbaren Stab aufzuspüren, der der Schlüssel zum Auffinden der Bundeslade ist, die von den Nazis gesucht wird.

„Indiana Jones und der Tempel des Todes“

Nachdem sie vor einer Schießerei in einem Nachtclub geflüchtet sind und aus einem verlassenen Flugzeug springen mussten, finden sich Professor Indiana Jones (Harrison Ford), Sängerin Willie Scott (Kate Capshaw) und der zwölfjährige Shorty (Ke Huy Quan) in einem abgeschiedenen Dorf wieder, dessen Bewohner von Hunger gebeutelt sind und ihre Notlage auf das Verschwinden von drei mystischen Steinen zurückführen, die dem Dorf bislang immer Wohlstand gebracht haben. Jones gelobt, die gestohlenen Steine aufzuspüren und zurückzubringen, doch auf der Suche danach stoßen er und seine ungewöhnlichen Gefährten auf einen tödlichen Kult.

„Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“

Indys ewige Feinde – die Nazis – sind zurück und haben seinen Vater, Professor Henry Jones Senior (Sean Connery), entführt, um den Heiligen Gral zu finden. Indy (Harrison Ford) folgt einer Spur von Amerika über Venedig bis in die Wüsten des Nahen Ostens, um seinen Vater zu befreien, den Gral zu retten und schließlich als der Held der Stunde hervorzugehen. Dieses actiongeladene Abenteuer ohne Verschnaufpause ist ein Riesenspaß für die ganze Familie.

„Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“

Der berühmte Archäologe und Abenteurer Dr. Henry Indiana Jones (Harrison Ford) tritt wieder in Aktion, denn er wird in eine sowjetische Verschwörung verwickelt und muss das Geheimnis hinter dem mysteriösen Artefakt, das als Kristallschädel bekannt ist, aufdecken.