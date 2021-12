In the Land of Leadale Simulcast startet am 5.1.2022

Gute Nachrichten für die Fans von VRMMORPG-Animes – Mit dem In the Land of Leadale Simulcast-Start am 5.1.2022 gibt es bei Crunchyroll einen interessanten Neuankömmling.

Worum geht’s in In the Land of Leadale?

Neue Anfänge in vertrauten Gefilden. Nachdem sie nach einem tragischen Unfall an die Lebenserhaltung angeschlossen wurde, hatte Keina auch das letzte Fünkchen Freiheit verloren, das sie durch das VRMMORPG Leadale gewann. Eines Tages schaltet sich ihr Lebenserhaltungssystem ab und Keina verstirbt. Nach ihrem Erwachen findet sie sich in Leadale zweihundert Jahre in der Zukunft wieder. Als Hochelfe versucht sie nun, ihre Fähigkeiten wiederzuerlangen und Beziehungen zu den Bewohnern dieser neuen Welt zu knüpfen … zu denen auch die Charaktere gehören, die sie einst selbst entworfen hat!