In Black Friday-Stimmung: Top-Deals bei tink bis zum 28.11.2022

Der Smart-Home-Pionier tink feiert Black-Friday-Halbzeit mit Rabatten auf Top-Produkte der Marken Sonos, Google und tado°.

Wenn tink das Tech-Aficianado-Herz höher schlägen lässt: Während der Premium-Händler die Woche mit einer Black-Friday-Portfolio-Erweiterung startete, endet er diese nun mit Top-Deals mit bis zu -70 Prozent Rabatten auf Premium Produkte wie das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set, das Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack und das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge u.v.m. Die Angebote sind in limitierter Stückzahl im Zuge der Black-Friday-Week noch bis zum 28. November 2022 exklusiv auf tink.at und solange der Vorrat reicht verfügbar.

Spürt das Kino!

Mit atemberaubendem Sound verwandelt das Sonos Arc One SL 5.1 Heimkino Set die eigenen vier Wände in einen Kinosaal. Das Set enthält die Sonos Arc, den Sonos Sub (3. Generation) und zwei Sonos One SL, die im Zusammenspiel für einen raumfüllenden Sound im Wohnzimmer sorgen. Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 1.529,00 Euro (statt 2.246,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Zwei sind besser als eins

Als Zentrale für das Smart Home unterstützt der Google Nest Hub (zu unserem Review) nicht nur dabei, organisiert durch den Tag zu kommen, sondern besteht auch noch aus 54 Prozent recycelten Materialien. Im Bundle überzeugen die smarten Bildschirme in jedem Zimmer und werden im 2er-Pack zu wahren Alleskönnern. Dank integriertem Google Assistant hören die smarten Zwillinge selbst von der anderen Seite des Raumes auf Sprachbefehle. Das Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack – Smart Display mit Sprachsteuerung ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 59,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

So spart ihr Heizkosten

Das intelligente tado° Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ ermöglicht es, bis zu fünf Heizungen auf sehr komfortable Weise smart zu steuern: Energiekosten werden gesenkt (hier lest ihr mehr zum Thema) und zusätzlich wird Geld gespart. Der tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge zur Einzelraumsteuerung ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 249,95 Euro (statt 469,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

