Sonos hat die neue, smarte Premium-Soundbar Sonos Arc angekündigt. Die Soundbar bietet euch durch softwareunterstütztes Audio detaillierten Sound, kristallklare Dialoge, beeindruckenden Bass und Kompatibilität mit Dolby Atmos.

Die Arc ist mehr als nur eine Soundbar, denn sie ermöglicht das Streamen verschiedenster Inhalte in einzigartigem Sound und ist perfekt auf TV, Filme, Serien und Games, aber auch Musik, Podcasts Radio und mehr abgestimmt – egal, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist. Die Arc wird von der neuen Sound Experience Plattform von Sonos unterstützt und bietet ein umfassendes Heimkino-Erlebnis mit einer Vielzahl von Optionen für die Wiedergabe, Steuerung und Erweiterung des Systems.

„Das Zuhause spielt in unserem Leben derzeit eine wichtigere Rolle als jemals zuvor. Es war schon immer unser Ziel, dass sich unsere Kunden mit dem großartigen Sound von Sonos Produkten einzigartige Momente erschaffen und sich zuhause sowohl wie möglich fühlen. Die Arc bringt auf noch nie dagewesene Art und Weise den Sound unserer Lieblingssendungen und -künstler direkt zu uns nach Hause“, so Patrick Spence, CEO von Sonos. „Wir möchten, dass unsere Nutzer mühelos das beste Streaming von Video und Musik erleben, das heutzutage möglich ist. Die Arc zeigt deutlich, dass Sonos die Kombination aus großartigem Sound und hochwertigem Design perfektioniert hat. Sie ist eine Soundbar, die ihresgleichen sucht.“

Premium Sound mit Sonos Arc

Heutzutage werden Serien und Filme in die eigenen vier Wände auf der ganzen Welt mit noch besserer Soundqualität gestreamt. Mittlerweile bieten mehr als 25 Video-Streaming-Services und Fernsehsender Dolby-Atmos-Inhalte an und ermöglichen so ein hochwertiges Sound-Erlebnis in Kinoqualität.

Die Arc ist eine smarte Premium Soundbar mit einer ultrabreiten Klangbühne und beeindruckendem Bass. 11 leistungsstarke Treiber, darunter zwei nach oben gerichtete Treiber für 3D-Sound, bieten eindrucksvolle Klarheit, Detailtreue und Tiefe der Töne. Die Arc wurde in Zusammenarbeit mit Oscar-prämierten Tonmeistern entwickelt und passt ihr Soundprofil perfekt an die jeweilige Umgebung und das Wiedergabeformat an – ganz gleich ob Stereo, Dolby Audio 5.1 oder Dolby Atmos.

Dank der zahlreichen Features können HörerInnen den Sound der Arc in der Sonos App optimieren. Die Sprachverbesserung sorgt für eine noch deutlichere Stimmwiedergabe, der Nachtmodus reduziert die Lautstärke von besonders lauten Szenen wie z.B. Explosionen. Das Trueplay Tuning von Sonos ermöglicht eine Anpassung des akustischen Profils der Arc an den jeweiligen Raum und liefert damit mitreißenden Sound aus allen Richtungen.

Die Arc ist in mattem Schwarz und mattem Weiß erhältlich, verfügt über ein elegantes Design mit einer abgerundeten 270-Grad-Front aus Plastik und bietet einen störungsfreien, multidimensionalen Sound. Die Arc kann vor dem Fernseher platziert oder mithilfe der speziell entwickelten Halterung an der Wand montiert werden. Die Verbindung per HDMI eARC oder ARC macht das Setup sehr einfach.

Dank der Software-Plattform S2 der nächsten Generation von Sonos kann die Arc mit der neuen Sonos App, der TV-Fernbedienung, Apple AirPlay 2 und mittels Stimme über Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert werden.

Preis & Verfügbarkeit

Die Arc ersetzt die Playbar und die Playbase und ist weltweit ab dem 10. Juni für einen UVP von 899 Euro auf sonos.com und bei Einzelhandelspartnern erhältlich.