Ikono Vienna: Wie immersive Erlebnisse Menschen zusammenbringen können

In einer Welt, in der immer mehr Menschen das Phänomen des Ghostings erleben – den plötzlichen, unerklärten Abbruch von Kommunikation in Beziehungen – ist die Sehnsucht nach echten Begegnungen und verbindlichen Momenten größer denn je. Laut einer aktuellen Studie von Parship haben 40% der Österreicher:innen bereits Ghosting erfahren, ein Erlebnis, das oft Gefühle von Unsicherheit und Enttäuschung hinterlässt.

Dieses Verhalten spiegelt jedoch nicht nur einen individuellen Umgang mit Konflikten wider, sondern auch eine zunehmende Tendenz in der Gesellschaft: die Flucht vor verbindlichen Gesprächen und der Konfrontation mit schwierigen Themen. Gleichzeitig sehnen sich viele Menschen stärker denn je nach echten, verbindlichen Momenten und Erlebnissen. In diesem Kontext erscheinen immersive Kunsterlebnisse als eine einzigartige Gelegenheit, sich bewusst auf bedeutungsvolle Begegnungen einzulassen. In Wien lädt das IKONO Vienna dazu ein, in interaktiven Kunst- und Sinnesräumen eine Umgebung zu erleben, die Menschen verbindet – fernab der Oberflächlichkeiten der digitalen Welt.

Ghosting: Ein Spiegel unserer Zeit

Ghosting ist kein Randphänomen mehr, sondern längst zu einem Begriff geworden, der unsere moderne, von digitalen Medien geprägte Kommunikationskultur beschreibt. Eine aktuelle Studie des Pew Research Center ergab, dass 67 % der Ghosting-Erfahrungen online, beispielsweise über Dating-Apps oder soziale Netzwerke, geschehen. Besonders stark betroffen sind jüngere Generationen: In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen berichten 6 von 10 Personen, dass sie mindestens einmal in ihrem Leben geghostet wurden.

Die Gründe für Ghosting sind vielfältig: Die Anonymität und Leichtigkeit digitaler Kommunikation machen es einfach, unangenehme Gespräche zu vermeiden. Hinzu kommt, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, Konflikte anzusprechen oder klare Grenzen zu setzen. Die Folge sind gebrochene Verbindungen, ein wachsendes Gefühl von Einsamkeit und das Misstrauen, sich emotional auf andere einzulassen.

Doch Ghosting ist nicht nur ein Symptom digitaler Beziehungsdynamiken, sondern auch ein Aufruf zur Reflexion: Es zeigt, wie sehr wir uns nach authentischen Verbindungen sehnen – und wie wichtig es ist, Räume zu schaffen, in denen solche Begegnungen möglich sind.

Ein Ort, der Gefühle weckt und verbindet

IKONO Vienna hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu rücken – nicht nur als Betrachter:innen, sondern als aktive Teilnehmer:innen eines einzigartigen Erlebnisraums. Durch interaktive Installationen und immersive Kunstmomente bietet IKONO seinen Besuchern die Möglichkeit, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und sich voll und ganz auf sich selbst sowie ihre Begleitung zu konzentrieren. „Oftmals können der Trubel des Alltags und persönliche Beziehungen negative Auswirkungen auf uns haben, die nicht nur unsere Stimmung, sondern auch tiefere Emotionen und Empfindungen beeinflussen. Sich auf immersive Erlebnisse einzulassen, die alle Sinne herausfordern, fördert nicht nur das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch die Entwicklung kreativer und fantasievoller Fähigkeiten, von denen wir nie dachten, dass wir sie besitzen. IKONO ist ein Beispiel dafür, wie eine Reise durch verschiedene eklektische Welten zu dem Ausbruch werden kann, den wir oft brauchen“, sagt Fernando Pastor, Mitbegründer und CEO von IKONO. Ob im Bällebad, umgeben von funkelnden Lichtinstallationen oder in Räumen voller Ballons – jeder Moment ist darauf ausgelegt, die Sinne zu schärfen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. „IKONO ist keineswegs nur ein immersives Erlebnis; es ist ein Ort, an dem man dem Alltag entfliehen und neue Sinne wecken kann“, erklärt Pastor.

