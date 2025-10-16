IGN präsentiert ID@Xbox Showcase am 28. Oktober 2025
Microsoft veranstaltet am 28. Oktober ein ID@Xbox Showcase in Zusammenarbeit mit IGN. 50 Minuten lang soll es Gaming-News geben!
Zum ID@Xbox Showcase
Wir können es auf YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, TikTok und IGN.com ansehen. Die 50-minütige Sendung wird neue Trailer, Looks und Gameplay für unabhängige Spiele von Publishern und Entwicklern wie Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games und vielen mehr enthalten.
Benachrichtigungen
0 Comments
neuste
Inline Feedbacks
View all comments