IGN präsentiert ID@Xbox Showcase am 28. Oktober 2025

von Mandi 16.10.2025

Microsoft veranstaltet am 28. Oktober ein ID@Xbox Showcase in Zusammenarbeit mit IGN. 50 Minuten lang soll es Gaming-News geben!

Zum ID@Xbox Showcase

Wir können es auf YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, TikTok und IGN.com ansehen. Die 50-minütige Sendung wird neue Trailer, Looks und Gameplay für unabhängige Spiele von Publishern und Entwicklern wie Raw Fury, Serenity Forge, Skybound Games, Thunder Lotus Games und vielen mehr enthalten.

