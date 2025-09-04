IFA 2025: XGIMI präsentiert neue innovative Projektoren

XGIMI präsentiert auf der IFA 2025 eine Erweiterung seines Portfolios: Zum einen wird eine neue Produktkategorie eingeführt, zum anderen eine neue Reihe von Heimprojektoren vorgestellt.

IFA 2025 XGIMI Innovationen im Überblick

Die XGIMI HORIZON 20 Serie ist die bisher fortschrittlichste Heimprojektor-Reihe von XGIMI und bietet kinoreife Helligkeit, Gaming-Performance und neue Möglichkeiten zur individuellen Anpassung für Nutzer.

Der TITAN markiert den Einstieg von XGIMI in den kommerziellen Projektionsmarkt und wurde speziell für Veranstaltungsräume, AV-Installationen und Unternehmensumgebungen entwickelt. Für besonders mutige Kunden ist er der hochwertigste Wohnzimmerprojektor von XGIMI.

Mit diesen Neuheiten zeigt XGIMI eine strategische Weiterentwicklung seines Produktportfolios.

HORIZON 20 Serie: die hellsten Heimprojektoren von XGIMI

Aufbauend auf dem Erfolg der preisgekrönten HORIZON-Serie sind die neuen HORIZON 20 Modelle die leistungsfähigsten Heimkino-Projektoren von XGIMI. Das Flaggschiff HORIZON 20 Max liefert dank der neuen X-Master Red Ring-Linse und der RGB-Dreifach-Laserarchitektur eine hohe Helligkeit von 5700 ISO-Lumen – perfekt für Zuschauer, die auch bei Tageslicht oder in Umgebungen mit hoher Umgebungsbeleuchtung ein klares Bild möchten.

Alle Modelle der Produktreihe (HORIZON 20, HORIZON 20 Pro, HORIZON 20 Max) unterstützen Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker Mode, IMAX Enhanced und Lens Shift mit optischen Zoom Zudem bieten sie native Netflix-Unterstützung, Gaming-Modi mit geringer Latenz (1 ms Eingangsverzögerung, 240 Hz Bildwiederholfrequenz, VRR) und ein neues Pro Tuning-Menü für die manuelle Steuerung. Die Modelle verfügen über Harman/Kardon-Treiber, die für einen satten, ausgewogenen Klang mit geringer Verzerrung und dynamischer Klarheit optimiert sind und die Nutzung des HORIZON 20 zu einem echten Kinoerlebnis machen. Mit Dolby Vision liefert die HORIZON 20-Serie atemberaubende Bilder mit einer beeindruckenden Farbpalette, schärferen Kontrasten und reichhaltigeren Details. Die HORIZON 20 Serie wurde speziell für Gaming-Enthusiasten entwickelt und präsentiert sich erstmals in einer XGIMI-Partnerschaft mit Assassin’s Creed: Shadows, das ein immersives Spielerlebnis bietet.

TITAN: Ein Projektor für Profis oder die, die es werden wollen

Der TITAN ist der erste Projektor von XGIMI für den gewerblichen Einsatz. Der TITAN wurde für Konferenzräume, immersive Events und AV-Installationen entwickelt und bietet eine 4K-Auflösung, 5000 Lumen Helligkeit und ein enormes dynamisches Kontrastverhältnis von 5.000.000:1, angetrieben von einer Dual-Laser-Engine und einem hocheffizienten 0,78-Zoll-Panel. Mit qualitativ hochwertiger Bildqualität, tiefem Kontrast und kräftigen Farben setzt der IMAX Enhanced-zertifizierte Projektor neue Maßstäbe für Video-Unterhaltung außerhalb der eigenen vier Wände und liefert erstklassige Präsentationen, mit beeindruckendem Sound von DTS:X.

Die Installation ist ebenso präzise: Mit einer vertikalen und horizontalen Objektivverschiebung von ±100 Prozent und ±40 Prozent, einem 1,2- bis 1,8-fachen optischen Zoom sowie einer fortschrittlichen internen optischen Wegverschiebung passt sich der TITAN mühelos an komplexe Räume an. Die Echtzeit-FPGA-Bildverarbeitung sorgt für eine saubere, konsistente Ausgabe jedes einzelnen Bildes. Es geht nicht darum, mehr Licht an eine Wand zu werfen. Es geht um eine Projektion, die den Raum, in dem sie sich befindet, aufwertet.

Sehen Sie alles auf der IFA 2025

Die neuen Produkte werden am 4. September 2025 bei den Showstoppers und vom 5. bis 9. September 2025 auf dem XGIMI IFA Stand H21-117 zu sehen sein. Journalisten, Einzelhändler und Industriepartner sind eingeladen, einen ersten Blick auf die neueste Produktpalette von XGIMI zu werfen.

Verfügbarkeit und Preise

Der Verkaufsstart der HORIZON 20-Serie ist am 15. Oktober. XGIMI bietet derzeit ein Frühbucher:innen-Abonnement an. Melden Sie sich auf der offiziellen Website an, um mehr über die HORIZON 20-Serie zu erfahren und sich exklusive Vorteile zu sichern – darunter einen Assassin’s Creed-Spielcode und einen kostenlosen XGIMI-Bodenständer.