IFA 2025: TCL präsentiert wegweisende Innovationen für euer Zuhause

TCL hat auf der IFA 2025 in Berlin seine neuesten Innvationen im Bereich Home Entertainment vorgestellt. Mit einer beeindruckenden Auswahl an neuen TV-Geräten, Monitoren und Soundbars bringt TCL außergewöhnliche Seh- und Hörerlebnisse direkt zu euch nach Hause.

Das Herzstück der Innovation: KI-gesteuerte Bildtechnologie

Ein absolutes Highlight der Präsentation ist die neue TSR AiPQ-Bildqualitäts-Engine. Diese künstliche Intelligenz ist nicht einfach nur ein Gimmick, sondern sorgt in Echtzeit dafür, dass Kontrast, Farben und Schärfe optimal an euer Programm und die Lichtverhältnisse im Raum angepasst werden.

In Kombination mit der neuesten Mini-LED-Technologie und dem neuen CrystGlow WHVA-Panel erreicht TCL eine neue Stufe der Bildqualität. Ihr könnt euch auf tiefere Kontraste, lebendige Farben und scharfe Details freuen – selbst aus einem größeren Betrachtungswinkel. Diese Fortschritte sind nicht nur den Flaggschiff-Modellen vorbehalten, sondern ziehen sich durch die gesamte Produktpalette, was eine spürbare Verbesserung für jede:n von euch bedeutet.

Kino-Feeling in euren eigenen vier Wänden

Für all jene, die von einem echten Heimkino träumen, hat TCL einige spektakuläre Modelle vorgestellt. Der TCL 115 Zoll X955 Max-Serie ist der größte QD-Mini-LED-Fernseher der Welt. Mit über 20.000 lokalen Dimmzonen, QLED Pro-Technologie und einem integrierten 6.2.2-Kanal-ONKYO-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos bietet er ein kinoreifes Erlebnis, das euch in jeder Szene fesseln wird.

Aber auch die Flaggschiff-Serie X11K wurde für Heimkino-Enthusiast:innen entwickelt. Der 98-Zoll-TV beeindruckt mit über 14.000 Dimmzonen und einer Spitzenhelligkeit von 6.500 Nits. In Zusammenarbeit mit den Akustik-Ingenieur:innen von Bang & Olufsen wurde der Klang perfekt abgestimmt, sodass ihr euch über ein raumfüllendes Hörerlebnis freuen dürft, ganz ohne externes Soundsystem.

Mini-LED für alle

TCL macht Mini-LED-Technologie für eine breite Zielgruppe zugänglich. Die neuen QD-Mini LED Fernseher der C-Serie 2025 bieten innovative Funktionen zu einem erschwinglichen Preis.

Der C9K ist das Spitzenmodell der Serie und liefert dank QD-Mini-LED-Technologie und AI Picture Pro ein Heimkino-Erlebnis mit klarem Klang dank Bang & Olufsen.

Für Sportfans und Gamer:innen ist der C7K die ideale Wahl. Mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz und Motion Clarity-Technologie sorgt er für gestochen scharfe Bilder bei schnellen Bewegungen.

Der C6K ist perfekt für all jene, die in die Welt der Mini-LEDs einsteigen möchten. Er bietet gleichmäßigen Kontrast und lebendige Farben zu einem fairen Preis und integriert sich nahtlos in jedes Wohnzimmer.

Olympischer Geist und Innovation

Als Partner der Olympischen Spiele hat TCL die IFA 2025 auch genutzt, um den olympischen Geist der Exzellenz und Innovation zu feiern. Ihr könnt euch auf spannende Kampagnen rund um die kommenden Olympischen Winterspiele freuen, die das Engagement von TCL für das Motto „Inspire Greatness“ unterstreichen.