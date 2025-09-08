IFA 2025: Sylvox bringt neue Outdoor-TV-Geräte – hell und wetterfest!

Auf der IFA 2025 in Berlin stellt Sylvox drei neue Produktreihen vor, die Outdoor-Entertainment auf ein neues Niveau heben. Lest hier mehr darüber!

Sylvox auf der IFA 2025

Der Hersteller bringt die Cinema-Serie mit Helio QLED-Technologie, die Gaming-Serie mit 120 Hz für Sport- und Gaming-Fans sowie die mobile Rolling-Serie. Damit erweitert Sylvox sein Outdoor-TV-Portfolio an wetterfesten TV-Lösungen, die auch unter schwierigen Licht- und Wetterbedingungen brillieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indoor-Fernsehern, die mit Spiegelungen, Witterungseinflüssen und Haltbarkeit im Außenbereich zu kämpfen haben, nutzt Sylvox über 15 Jahre Erfahrung in der Display-Technologie und kombiniert robuste, IP55-zertifizierte Designs mit innovativer Bildtechnologie. Damit bringt Sylvox hochklassige Premium-Unterhaltung ganzjährig in den Außenbereich – von Filmnächten im Garten über Public Viewings zu Sport-Events auf der Terrasse. So wird Outdoor-Entertainment das ganze Jahr über erlebbar. Im Fokus stehen die Serien „Cinema“ und „Gaming“, die Filme, Sport und Gaming in Außenbereichen wie Garten, Terrasse oder Balkon erlebbar machen. Ergänzend dazu bringt die Rolling-Serie einen vielseitigen, flexiblen und mobilen Mediengenuss für den Innenbereich.

Die neuen Modelle der Cinema-Serie verfügen über die einzigartige Helio QLED-Display-Technologie, die eine unübertroffene Helligkeit von 2.000 bis 5.000 Nits bietet und damit den Marktdurchschnitt für Outdoor-Fernseher (800-1.500 Nits) bei weitem übertrifft. 4K-Ultra-HD-Auflösung, Dolby Vision HDR-Unterstützung und Quantum Dot-Technologie sorgen für tiefere Schwarztöne, höheren Kontrast, lebendigere Farben und außergewöhnliche Bildqualität. Durch die IP55-Zertifizierung ist die Allwettertauglichkeit garantiert, sodass wir uns keine Sorgen um Regenschauer oder extreme Temperaturen von -30 °C bis +50 °C machen müssen. Die beiden integrierten 30-Watt-Lautsprecher, der Subwoofer und die Dolby Atmos-Unterstützung sorgen für beste Audioqualität. Über Google TV können alle beliebten Apps und Streaming-Dienste im Garten genutzt werden, sodass wir die neuesten Filme und Lieblingsserien in jedem Außenbereich erleben können. Die Cinema-Serie ist in verschiedenen Größen von 55- bis 110-Zoll erhältlich, die Preise beginnen bei 3.299 Euro. Die Modelle können über den Sylvox Online-Shop, Amazon und online bei Media Markt/Saturn erworben werden.

Gaming– und Rolling-Serie

Die Gaming-Serie ist perfekt für Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr oder Public Viewings im Garten geeignet und sorgt in jeder Außenumgebung für eine echte Stadionatmosphäre. Die nach IP55 zertifizierten, wetterfesten Fernseher wurden speziell für Sport- und Gaming-Fans entwickelt und verfügen über ein reaktionsschnelles 120-Hz-Display und eine extrem niedrige Latenz (<8 ms) für flüssige, präzise Darstellungen bei schnellen Matches und actiongeladenen Games. Dolby Atmos und leistungsstarke Lautsprecher lassen jedes Tor und jeden Spielmoment realistisch wirken, während das integrierte Google TV sofortigen Zugriff auf Cloud-Gaming-Plattformen, Streaming-Dienste und Live-Sport-Apps bietet, sodass Nutzer nahtlos zwischen Gaming und Sport-Übertragungen wechseln können. Die Gaming-Serie ist ab sofort in den Größen 55, 65 und 75 Zoll ab 2.299,- Euro im Sylvox Online-Shop, bei Amazon und online bei Media Markt/Saturn erhältlich.

Was erwartet uns mit einem Rolling-Gerät? Das neue vielseitige Multimedia-Display lässt sich ganz einfach von Raum zu Raum transportieren – ohne Montage, ohne Kabel, ohne Aufwand. Es kann in der Küche oder beim Training im Wohn- oder Schlafzimmer zu Hause verwendet werden. Dank der um 90° drehbaren und um ±30° neigbaren Halterung und der Höhenverstellung um 7-Zoll finden wir immer den perfekten Blickwinkel. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden und fünf omnidirektionalen Rollen am Ständer bietet die Rolling-Serie sogar genug mobile Power, um die neuesten Folgen unserer Lieblingsserie nachzuholen. Diese neuartige Rolling-Serie von Sylvox bringt smarte, tragbare Multimedia-Unterhaltung dorthin, wo sie gebraucht wird. Die Rolling-Serie ist in den Größen 27-Zoll und 32-Zoll, zu einem Preis ab 899,- Euro ab sofort im Sylvox Online-Shop erhältlich.