IFA 2025: eufy enthüllt Treppen-Saugroboter und Next-Level-Sicherheit

eufy, die Smart Home-Marke von Anker Innovations, setzt auf der IFA 2025 ein Ausrufezeichen für die nächste Generation intelligenter Haushalts- und Sicherheitslösungen.

IFA 2025 eufy Innovationen im Überblick

Eine Weltneuheit: Der Treppenläufer eufy Marswalker

Bisher waren Saugroboter auf eine Etage beschränkt. Die Ingenieurinnen und Ingenieure von eufy haben die Treppen-Hürde überwunden. Das Ergebnis ist der eufy Marswalker: der erste Saugroboter, der selbstständig Treppen hoch- und hinunterfährt. Dank Multi-Floor-Automation erkennt er die Form verschiedenster Treppen und reinigt mühelos von Stockwerk zu Stockwerk.

eufy S2: Intelligenz und Reinigungskraft

Der eufy S2 ist der bislang leistungsstärkste Saug- und Wischroboter von eufy. Die AeroTurbo 2.0 Technologie sorgt für eine Saugleistung von 30.000 Pascal, während der HydroJet Mop 2.0 mit schnellen 360 Umdrehungen pro Minute reinigt und Keime um 99,9 Prozent reduziert. Ein ausfahrbarer Arm sorgt für lückenlose Reinigung, und ihr könnt aus drei optionalen Aromadüften wählen. Das weltweit erste visuelle Large-Model-Mapping erschafft eine echte 3D-Karte eurer Wohnumgebung für eine präzise Navigation.

eufy AI Core: Sicherheit beginnt am Gartenzaun

eufy geht auch im Bereich Sicherheit neue Wege. Das Herzstück des eufy AI Core ist der erste 4-Nanometer-KI-Chip von Qualcomm in der Sicherheitsbranche. Er ermöglicht die Verarbeitung großer Modelle auf dem Gerät für multimodale Wahrnehmung und Kettenlogik. Alle Daten werden lokal verarbeitet und gespeichert, was euch ein Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz gibt.

eufyCam S4: Das volle Bild

Die neue eufyCam S4 ist das Top-Modell für den Heimgebrauch. Sie kombiniert eine hochauflösende 4K-Kamera mit einer zusätzlichen 2K-PTZ-Kamera mit zwei Objektiven. So habt ihr Weitwinkelaufnahmen und Nahaufnahmen in einem Gerät. Ihr könnt die Kamera drahtlos dank Solarpanel, Akku und wetterfester IP65-Zertifizierung zu jeder Jahreszeit nutzen.

eufymake: Die Community gestaltet mit

Mit dem eufyMake UV-Drucker E1 hat eufyMake den weltweit ersten UV-Drucker entwickelt. Die Kickstarter-Kampagne war ein voller Erfolg. Die neuen Besitzerinnen und Besitzer halten ihre Geräte bereits in den Händen, bevor der offizielle Verkaufsstart im November beginnt.