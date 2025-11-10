IFA 2025: Die Dreame Tasti 5-in-1 Heißluftfriteuse erscheint demnächst!

Die Dreame Tasti 5-in-1 Glas-Heißluftfritteuse wurde auf der IFA 2025 (zu unserer Berichterstattung) gezeigt und richtet sich an alle, die gesund und komfortabel kochen.

Über die Dreame Tasti-Friteuse

Die Tasti-Serie umfasst mehrere Modelle, darunter die Tasti Portable Air Fryer, Tasti AF30 und Tasti DZ30, jeweils mit fortschrittlicher Technologie für gleichmäßige Garprozesse. Diese Geräte nutzen die patentierte 360° Dual-Source Cyclonic Heat-Technologie: ein spiralförmiger Luftkanal und Heizelemente am Boden sorgen für eine gleichmäßige Luftverteilung und damit für besonders knusprige, goldbraune Ergebnisse, ohne dass das Gargut manuell gewendet werden muss. Die Heißluftfritteuse bietet eine präzise NTC-Temperaturregelung: Überhitzung und angebrannte Ränder werden vermieden, während überschüssige Fette und Öle besser austreten können, was zu gesunden, fettarmen Speisen beiträgt. Was macht das Produkt sonst noch aus?

Die Tasti Portable Air Fryer (Glasversion) ist besonders kompakt und eignet sich dank zwei Topfgrößen (2,5 l und 4,5 l) für verschiedene Portionsgrößen; sie besitzt eine glasbeschichtete, beschichtungsfreie, küchensichere Schale mit integrierter Dampffunktion. Ein 5-in-1-Betriebsmodus, darunter klassische Heißluftfritten, Dampfgaren, Backen, Rösten und Warmhalten, lässt die Fritteuse als multifunktionalen Küchenhelfer erscheinen und bietet insgesamt fünf smarte Zubereitungsvoreinstellungen. Der Panorama-Glasbehälter ermöglicht jederzeit die Sicht auf das Gargut und sorgt für einen modernen Look. Sämtliche Geräte sind dank ihres Designs einfach zu reinigen und kommen ohne Fluor-beschichtete Oberflächen aus. Ist das was für euch?