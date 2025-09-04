IFA 2025: Anker setzt neue Maßstäbe beim Laden
Anker Innovations präsentiert auf der IFA 2025 zahlreiche neue Produkte, die Effizienz und Leistung auf ein neues Level heben. Ihr könnt euch auf innovative Produkte freuen, die höchste Ladegeschwindigkeit, Sicherheit und intelligentes Design vereinen.
IFA 2025 Anker Ankündigungen
Anker Prime: Kraftpakete mit intelligentem Design Die neuen Modelle der Anker Prime-Serie vereinen hohe Ladegeschwindigkeit, Sicherheit und intelligentes Design.
- Das Anker Prime Ladegerät (160W) hat ein smartes 1,3-Zoll-Touch-Display, das Ladeinformationen in Echtzeit anzeigt. Mit 160 Watt und drei USB-C-Anschlüssen könnt ihr ein MacBook Pro, ein iPad Pro und ein iPhone 16 Pro gleichzeitig aufladen. Es ist 43 Prozent kleiner als Apples 140W-Ladegerät und dank der ActiveShield-4.0-Technologie besonders sicher.
- Die Anker Prime Powerbank (26K, 300W) bietet eine Gesamtleistung von 300 Watt und lässt sich dank 250 Watt Dual-Eingang in nur 15 Minuten zur Hälfte aufladen. Ihr dürft sie sogar mit ins Flugzeug nehmen. Ein integriertes Smart-Display liefert alle wichtigen Informationen.
- Die kleinere Anker Prime Powerbank (20K, 220W) ergänzt das Angebot. Beide Modelle sind mit der optionalen Anker Prime Ladebasis stets einsatzbereit, die gleichzeitig als Tisch-Dock dient.
- Mit der Anker Prime Kabellosen Ladestation (3-in-1 Ständer) könnt ihr euer iPhone, eure Apple Watch und Kopfhörer gleichzeitig laden. Die Station ist im Winkel verstellbar und unterstützt schnelles kabelloses Laden nach dem Qi-2.2-Standard.
- Die neue Anker Prime Docking Station (14-in-1) verwandelt euren Arbeitsplatz in eine leistungsstarke Zentrale. Mit 14 Schnittstellen und der Unterstützung von 8K-Displays ist sie ideal für schnelle Datenübertragung und Highspeed-Laden.
- Kompakt und kraftvoll: Anker Nano Die beliebte Nano-Reihe bekommt Zuwachs. Das besonders kompakte Anker Nano Ladegerät (70W) ist 54 Prozent kleiner als Apples 67W-MacBook-Ladegerät. Dank der Double-GaN-Technologie bleibt die Temperatur spürbar niedriger. Die TÜV-Rheinland-Zertifizierung bestätigt die hohe Sicherheit und Effizienz.
Benachrichtigungen
0 Comments
neuste
Inline Feedbacks
View all comments