IFA 2025: Anker setzt neue Maßstäbe beim Laden

Anker Innovations präsentiert auf der IFA 2025 zahlreiche neue Produkte, die Effizienz und Leistung auf ein neues Level heben. Ihr könnt euch auf innovative Produkte freuen, die höchste Ladegeschwindigkeit, Sicherheit und intelligentes Design vereinen.

IFA 2025 Anker Ankündigungen

Anker Prime: Kraftpakete mit intelligentem Design Die neuen Modelle der Anker Prime-Serie vereinen hohe Ladegeschwindigkeit, Sicherheit und intelligentes Design.