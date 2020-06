Solar Ash erscheint von Hyper Light Drifter Machern auf PS5

Solar Ash wird von Heart Machine (Hyper Light Drifter) entwickelt und die Story soll sich um Fortschritt, aber auch Reflexion drehen.

Mit Solar Ash in eine surreale Welt eintauchen

Der Trailer vom PS5 Reveal (alle Trailer, alle Spiele und das Design der PS5 findet ihr hier) an sich gibt noch nicht so viel Preis, aber wir sehen schon jetzt kräftige Farben und ein zerbrechliches Universum. Das liegt vor allem an dem Riss im Universum, der unaufhaltsam Welten verschlingt. Um die Spirale der Verzweiflung zu durchbrechen muss man sich in den Ultravoid begeben und dessen traumhafte Gefahren abwenden. Es dürfte sehr philosophisch werden, was auch Alex Preston, Gründer von Heart Machine bestätigt:

„In Solar Ash reist der Spieler durch den Ultravoid, einen gierigen Riss im Weltraum, der Welten verschluckt. Es ist ein Ort voller unglaublicher Gefahren und surrealer Gegenden – ein Traum, dem niemand entkommen kann. Vertraut und dennoch fremd, blühend, aber grotesk, gelegentlich friedlich und dann wieder extrem gewalttätig. Unsere Charaktere müssen sich gegenseitig trösten, um die Spirale der Verzweiflung zu überwinden, in der sie gefangen sind. Spieler werden rasante Überquerungsherausforderungen mit wilder Schwerkraft und wunderschönen Aussichten meistern, während sie riesige Monster zur Strecke bringen und auf andere verlorene Seelen treffen. Hütet euch vor den Überresten, die mit großem Hunger auf euch warten.“