Hunter x Hunter: Nen x Survivor kommt 2026 für iOS und Android

Bushiroad Games und WonderPlanet kündigten das Survivors-ähnliche Roguelite-Actionspiel Hunter x Hunter: Nen x Survivor für iOS und Android an.

Mehr zu Hunter x Hunter: Nen x Survivor

Es wird 2026 weltweit als kostenloser Download mit In-App-Käufen eingeführt. Das Spiel gibt den Fans die Kontrolle über einzigartige Charaktere, während sie durch Horden sich nähernder Feinde kämpfen. Seine einfache Steuerung macht es für eine Vielzahl von Spielern zugänglich, während sein tiefgründiges Design strategische Entscheidungen erfordert, die auf der Zusammensetzung der Partei und der Kombination von Fähigkeiten basieren. Bosskämpfe führen verschiedene Mechaniken ein, die die charakteristische Spannung von Hunter x Hunter einfangen. Es wird auch eine große Anzahl brandneuer Illustrationen enthalten. Seht euch den ersten Trailer unten an und besucht die offizielle Website hier.