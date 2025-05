HUAWEI WATCH FIT 4 & FIT 4 Pro: Fashion-Upgrade für Fitness und Alltag

Mit der neuen WATCH FIT 4-Serie bringt HUAWEI frischen Wind ins Smartwatch-Segment – nicht nur technisch, sondern auch optisch!

Fashion-Statement von HUAWEI

Die WATCH FIT 4 und die noch edlere WATCH FIT 4 Pro kombinieren stylisches Design, smarte Fitness-Features und praktische Alltagsfunktionen. Ob im Fitnesscenter, beim Stadtbummel oder im Büro: Diese Wearables sind mehr als nur Tracker – sie sind fast schon ein Lifestyle-Statement. Schon beim ersten Auspacken fällt auf: Die neue Serie setzt auf einen modernen, fast quadratischen Look mit klaren Kanten, der sofort ins Auge sticht. Das Gehäuse aus Aluminium (Titanlegierung und Saphirglas bei der Pro) wirkt hochwertig und robust, ohne klobig zu sein. Die Uhr schmiegt sich angenehm ans Handgelenk und ist mit unter 30 Gramm ein echtes Leichtgewicht – perfekt für lange Tage und intensive Workouts.

Egal ob sportlich, elegant oder casual – die WATCH FIT 4 passt sich eurem Look an. Die Armbänder lassen sich im Handumdrehen wechseln, sodass ihr die Uhr immer passend zu eurem Outfit stylen könnt. Die Gehäusefarben reichen von klassischem Schwarz über angesagte Pastelltöne bis hin zu edlem Blau oder Grün: Hier finden alle ihren Favoriten. Doch nicht nur außen, auch auf der Uhr selbst könnt ihr schalten und walten, wie ihr wollt. Die Zifferblätter sind frei wählbar und bieten von minimalistisch bis verspielt für jeden Geschmack das Richtige – und machen die Uhr zum echten Hingucker, egal ob dezent beim Business-Lunch, praktisch während eines Trainings oder richtig ausgefallen beim After-Work-Treffen.

Smarter Begleiter rund um die Uhr

Die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie punktet mit einer angenehm einfachen Bedienung. Die Kombination aus Touchscreen, drehbarer Krone und zusätzlichem Knopf macht die Navigation durch Menüs und Apps zum Kinderspiel. Das 1,82 Zoll große AMOLED-Display ist gestochen scharf, farbenfroh und – besonders bei der Pro-Variante – auch bei direktem Sonnenlicht hervorragend ablesbar. Mit bis zu 3000 nits Helligkeit (exklusiv bei der Pro) bleibt alles klar und deutlich, egal ob beim Joggen im Park oder beim Shopping in der Stadt. Im Alltag überzeugt die Smartwatch durch zuverlässige Information: Anrufe, Nachrichten und App-Benachrichtigungen landen direkt am Handgelenk. Praktisch: Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher könnt ihr sogar direkt telefonieren, ohne das Smartphone aus der Tasche zu holen. Die Uhr spiegelt die wichtigsten Infos eures Smartphones wider, sodass ihr auch unterwegs nichts verpasst.

Die Synchronisation mit der HUAWEI Health: Europa-App funktioniert reibungslos und gibt euch jederzeit einen Überblick über eure Fitness- und Gesundheitsdaten. Ein echter Pluspunkt: Die Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen (in der Praxis etwa sieben Tage) macht die WATCH FIT 4-Produkte zum Dauerläufer. Selbst mit aktiviertem Always-On-Display und intensivem Tracking braucht ihr das Ladegerät grade mal wöchentlich. Das bedeutet: Ihr könnt die Uhr rund um die Uhr tragen – auch nachts fürs Schlaftracking oder als Wecker. Die Ladezeit ist mit etwa 75 Minuten angenehm kurz, bei der Pro dauert das nur 60 Minuten. Ob Timer beim Kochen, Wecker am Morgen, Musiksteuerung beim Sport oder Wetter-Check vor dem Verlassen des Hauses – die WATCH FIT 4-Serie ist ein echter Alltagshelfer. Besonders cool: Mit dem Fernauslöser für die Smartphone-Kamera gelingen Selfies und Gruppenfotos jetzt noch einfacher. Die Uhr ist zudem wasserfest (5 ATM) und kann problemlos beim Duschen, Schwimmen oder Händewaschen getragen werden.

WATCH FIT 4: Immer dabei

Die WATCH FIT 4-Serie ist weit mehr als nur ein Schrittzähler. Sie misst kontinuierlich Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel und sogar die Hauttemperatur. Das Schlaftracking ist besonders detailliert: Neben Schlafphasen und -dauer gibt es einen Schlaf-Score und individuelle Empfehlungen für besseren Schlaf. Auch das Zyklus-Tracking für Frauen ist integriert. Egal, ob ihr Anfänger oder ambitionierter seid – die WATCH FIT 4 bietet über 100 Sportmodi, darunter Laufen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining und viele mehr. Neu ist das Tracking für Wassersportarten wie Segeln, Surfen oder Stand-Up-Paddling. Die Pro-Version erhöht mit speziellen Modi für Golf, Tauchen (bis 40 Meter Tiefe!), Trailrunning und Orientierungslauf den Mehrwert sogar noch – inklusive Offline-Karten und Routenführung. Eure Daten werden aber nicht nur bloß aufgeschrieben: Die HUAWEI Health: Europa-App ist das Herzstück für alle, die mehr aus ihren Daten machen wollen. Sie bietet übersichtliche Dashboards, detaillierte Analysen und motivierende Challenges.

Ob ihr nun Schritte, Kalorien, Trainingsfortschritte oder Schlafqualität einsehen wollt – alles ist auf einen Blick verfügbar. Die App gibt euch zudem gezielte Tipps, wie ihr eure Fitness und Gesundheit weiter verbessern könnt. Besonders praktisch: Die Daten lassen sich über Tage, Wochen und Monate vergleichen – so seht ihr eure Entwicklung schwarz auf weiß. Im Alltag zeigt sich: Die WATCH FIT 4 ist ein echtes Multitalent. Morgens motiviert sie mit einem sanften Vibrationsalarm, tagsüber hält sie euch mit Benachrichtigungen und Fitness-Remindern auf Trab, abends analysiert sie euren Schlaf und gibt Tipps für einen besseren Rhythmus. Diese Uhr ist so leicht und angenehm zu tragen, dass man sie kaum spürt – selbst beim Sport oder Schlafen. Die Möglichkeit, das Design durch Armband- und Zifferblattwechsel individuell anzupassen, macht die Smartwatch zum echten Mode-Accessoire. Egal ob sportlich, elegant oder casual – sie passt immer. Im Fitnessstudio überzeugt sie mit präzisem Tracking, beim Joggen mit zuverlässigem GPS und beim Schwimmen mit automatischer Erkennung eurer Aktivität.

Eine schwere Entscheidung

Die HUAWEI WATCH FIT 4 und die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro (zum kompletten Testbericht) sind weit mehr als nur Smartwatches – sie sind stylische Begleiter für alle Lebenslagen. Sie vereinen modernes Design, smarte Fitness-Features und praktische Alltagsfunktionen in einem leichten, komfortablen Paket. Egal ob im Büro, beim Sport oder beim Ausgehen: Diese Uhren passen sich eurem Leben, eurer Stimmung und eurem Stil an. Für alle, die Wert auf Mode, Gesundheit und smarte Technik legen, gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Die Standard-Version ist ideal für alle, die einen stylischen Alltagsbegleiter mit umfangreichen Fitness-Features suchen – und das zu einem attraktiven Preis (UVP ab 169,- Euro).

Für Sport-Aficionados, Outdoor-Fans und alle, die Wert auf High-End-Materialien und exklusive Funktionen wie EKG, Tauchmodus oder Golfunterstützung legen, gibt es aber auch ein Angebot. Wollt ihr das Maximum an Features und Materialien, greift ihr zur Pro-Version – der Aufpreis (UVP ab 279,- Euro) ist jedenfalls gerechtfertigt. So oder so: Die HUAWEI WATCH FIT 4-Serie ist die perfekte Symbiose aus Fashion, Fitness und Alltagstauglichkeit. Und damit das Must-have für alle, die mehr vom Leben und von ihrer Smartwatch wollen. Schnellentschlossene bekommen bis 30. Juni 2025 bei einem Kauf zusätzlich die HUAWEI FreeBuds SE 2 gratis dazu – das perfekte Bundle für den Sommer!