HUAWEI WATCH 5: Revolution am Handgelenk

Mit dem Launch der HUAWEI WATCH 5 hat der Hersteller heute das neueste Mitglied der Smartwatch-Serie offiziell präsentiert. Zu unserem kompletten Testbericht des Geräts geht es hier!

Über die WATCH 5

Seit der Einführung im Jahr 2015 setzt die HUAWEI WATCH-Serie Maßstäbe in der Branche, indem sie modernste Technologie mit intuitivem und futuristischem Design verbindet. Die neueste Generation, die HUAWEI WATCH 5, baut auf diesem Erbe auf und vereint innovative Multi-Sensor-X-TAP-Technologie, Gesundheitsmonitoring-Funktionen und intuitive Gestensteuerung mit höchster Designqualität. Inspiriert von der Kármán-Linie, der Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum, verfügt die HUAWEI WATCH 5 über ein schlankes, integriertes Gehäusedesign in zwei verschiedenen Größen: 42 mm und in 46 mm. Beide Modelle verbinden ein poliertes Äußeres mit fein detaillierten Kronen und bieten eine nahtlose Balance zwischen Ästhetik und Funktion. Die langjährige Erfahrung von HUAWEI in der Farbentwicklung zeigt sich besonders in den Versionen Sand Gold und Beige, die für das 42 mm-Modell erhältlich sind, sowie der lila Version für das 46 mm-Modell. Die Gehäuse der Modelle (42 mm) in den Farben Sand Gold und Beige sind aus 904L-Edelstahl gefertigt, das gleiche Material, woraus auch traditionelle Luxusuhren hergestellt werden.

So bieten sie eine hohe Haltbarkeit wie auch Korrosionsbeständigkeit, sodass sie auch über die Zeit hinweg ihr elegantes Aussehen behalten. Die 46 mm-Variante in Braun, Silber und Lila ist aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt, einem Material, das 45 % leichter und fast doppelt so fest wie Edelstahl ist. Zudem sind beide Größen auch in 316L-Edelstahl mit minimalistischem Design erhältlich, sodass Nutzer:innen zwischen hochwertigen Materialien in unterschiedlichen Ausführungen wählen können. Alle Modelle sind mit Saphirglas ausgestattet, das sich durch hohe Kratzfestigkeit und optische Reinheit auszeichnet. Die neuste HUAWEI Smartwatch ist mit einer Auswahl an drei Armbändern aus Titan, Fluorelastomer und Verbundmaterialien erhältlich. Das optimierte Verbundarmband imitiert die Textur von Leder (Braun und Weiß), Denim (Beige) und Seide (Lila) und passt so zu einer Vielzahl von Modestilen. Zudem ist es geruchsneutral, wasserdicht und schmutzabweisend.

HUAWEI X-TAP: Der neue Mega-Sensor

Das Herzstück der HUAWEI WATCH 5 ist die innovative Multi-Sensing-X-TAP-Technologie. Diese bahnbrechende Funktion integriert EKG-, PPG- und taktile Sensoren in einer einzigen optimierten Benuterz:innenoberfläche und erweitert die Gesundheitsmonitoring-Funktionen über die herkömmliche Erkennung am Handgelenk hinaus bis hin zur präzisen Fingerspitzenmessung. Die Einführung dieses branchenweit ersten verteilten Sensormoduls verbessert die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Vollständigkeit der Gesundheitsdatenerfassung erheblich. Die HUAWEI X-TAP-Technologie unterscheidet zwischen verschiedenen Berührungs- und Druckstärken und ermöglicht so einzigartige Interaktionen zwischen mehreren Smartwatch-Funktionen. Durch einfaches Halten des X-TAP-Sensors für drei Sekunden erhalten wir sofortigen Zugriff auf Health Glance, einen umfassenden Gesundheitsbericht mit zehn wichtigen Messwerten wie Herzfrequenzvariabilität (HRV), Blutsauerstoffsättigung und EKG, der innerhalb von 60 Sekunden bereitgestellt wird.

Dank X-TAP verfügt die neue Smartwatch über eine branchenführende Funktion zum Monitoring des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) an der Fingerspitze, die in Echtzeit genaue Ergebnisse liefert. Der Fingerspitzen-Sensor verbessert die Qualität erheblich, indem er die dichte Gefäßverteilung und die dünnere Haut an der Fingerspitze nutzt. Es wird immer schwieriger die Menge an Daten, die Smartwatches liefern, zu verstehen. Deshalb bringt HUAWEI die Health Insights auf den Markt: eine multidimensionale Trenddatenanalyse. Hier werden Veränderungen in den Bereichen Schlaf, Stress, sportliche Gesundheitsdaten, Bewegungsdauer, etc. analysiert, um nicht nur die Beziehungen zwischen den verschiedenen Datenkategorien besser zu verstehen, sondern auch um personalisierte Empfehlungen für die eigene Gesundheit zu geben.

Neue Nutzungsgesten

Um die alltäglichen Interaktionen zu vereinfachen, verfügt die HUAWEI WATCH 5 über intuitive Gestensteuerungen: Double Slide und Double Tap. Nutzer:innen können ganz einfach Anrufe entgegennehmen, die Musikwiedergabe steuern und sogar die Kamera ihres Smartphones fernbedienen. Diese Gesten sind besonders nützlich in Situationen, in denen die direkte Interaktion mit dem Bildschirm schwierig oder eingeschränkt ist, und verbessern so den Komfort und das Erlebnis. Zudem unterstützt die HUAWEI WATCH 5-Serie eSIM, sodass wir auch ohne Smartphone in Verbindung bleiben können – ideal etwa für Outdoor-Aktivitäten. Die Smartwatch verfügt außerdem über einen Dual-Modus-Akku, der ein flexibles Umschalten zwischen Standard- und Batteriesparmodus ermöglicht. Im Standardmodus können wir das 46 mm Modell bis zu viereinhalb Tage und das 42 mm Modell bis zu drei Tage lang verwenden, während der Batteriesparmodus die Akkulaufzeit auf bis zu elf bzw. sieben Tage verlängert.

Durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der Wearable-Technologie, darunter wegweisende Funktionen wie Multi-Sensing X-TAP, fortschrittliche Gesundheitsmonitoring-Funktionen und intuitive Gestensteuerung, unterstreicht die HUAWEI WATCH 5-Serie die führende Position des Unternehmens. Sie spiegeln das Engagement wider, das tägliche Leben zu erleichtern, Wohlbefinden zu fördern und uns allen modernste Technologie bereitzustellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 449,- Euro, sowohl für die 42 mm-Version in Weiß, aber auch die 46 mm-Variante in Schwarz. Ab sofort ist die Uhr auf der Website von HUAWEI erhältlich, und ab dem 25. Mai 2025 auch in den MediaMarkt-Stores im Land.