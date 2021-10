Huawei stellt Smartphones nova 9 und nova 8i vor

Im Rahmen des Launch Events in Wien wurden zwei Smartphones präsentiert: Das Huawei nova 9 und das Huawei nova 8i. Lest hier mehr!

Huawei nova 9: Für alle

Das neue nova 9 (zur offiziellen Homepage) verfügt über eine Reihe von Kameratechnologien in höchster Qualität wie das RYYB-Farbfilter-Array (CFA) und die XD Fusion Engine, die Nutzer:innen ein hervorragendes Fotografie-Erlebnis bieten. Weitere hochwertige Funktionen sind das reaktionsschnelle 120Hz Original-Colour Curved Display, der leistungsstarke Prozessor, die exzellente Akkulaufzeit und die rasend schnellen Ladegeschwindigkeiten mit 66W Huawei SuperCharge.

Es ist ein Smartphone für jede:n – dynamisch, stilvoll und unabhängig. Das Huawei nova 9 (8 GB RAM + 128 GB) wird ab 1. November zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 499 im österreichischen Handel erhältlich sein. Im Aktionszeitraum ab sofort bis zum 14. November gibt es die Huawei FreeBuds 4 (zu unserem Test) im Wert von EUR 129 bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.

Das Kamerasystem

Das neue Smartphone ist mit einem Ultra Vision-Kamerasystem ausgestattet, das eine 50 MP-RYYB-Ultra Vision-Hauptkamera mit einem 1/1,56-Zoll-Sensor umfasst, der eine hohe Lichtempfindlichkeit gewährleistet. Darüber hinaus hat das Huawei nova 9 eine 8 MP-Ultraweitwinkelkamera, eine 2-MP-Tiefenkamera, eine 2-MP-Makrokamera, die Objekte bis 4cm Entfernung perfekt in Szene setzen kann, und eine 32 MP-Frontkamera mit einem großen 1/2,8-Zoll-Sensor. Das garantiert hochauflösende Fotos, egal zu welcher Tageszeit. Ob nächtliche Landschaftsaufnahmen oder Nachtporträts, die Bilder sind hell, aber nicht überbelichtet und enthalten auch Details, die in dunkleren Bereichen des Bildes verborgen sind.

Das Huawei nova 9 ist beim Filmen von Videos in der Nacht genauso leistungsfähig wie bei der Aufnahme von Fotos. Mit den Funktionen “Extreme Night Shoot” und “Night Selfie Video” kann im Dunkeln sowohl mit der vorderen als auch mit der hinteren Kamera in 4K-Auflösung gefilmt werden. Dank der AIS-Videostabilisierungstechnologie für die vordere und hintere Kamera müssen sich Nutzer:innen außerdem keine Sorgen um wackelige Hände machen. Die rückwärtige Kamera unterstützt auch die Aufnahme von Zeitlupen- und Zeitraffervideos und bietet somit interessante und unterhaltsame Optionen für die Erstellung von Videos.

Mehr zur Technik im nova 9

Das Huawei nova 9 mit seinem ultraschlanken, ultraleichten Design in zwei Farbvarianten – Starry Blue und Black – ist ein eleganter Begleiter, mit dem Nutzer:innen ihren eigenen Stil ausdrücken können. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Gehäuses sind leicht gewölbt, wodurch es sich noch dünner und komfortabler anfühlt. Mit einer Dicke von nur 7,77 mm und einem Gewicht von 175 g ist das Gerät äußerst schlank und handlich. Das 6,57-Zoll-OLED-Display kann 1,07 Milliarden Farben wiedergeben und unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, eine Touch-Sampling-Rate von 300 Hz und die P3-Farbskala für eine flüssigere und detailreichere Darstellung.

Das Huawei nova 9 funktioniert schnell, reibungslos und leistungsstark für ein hervorragendes Nutzererlebnis dank der Snapdragon 778G 4G-Mobilplattform, ergänzt durch die fortschrittliche Kühlungslösung und die KI-Technologie von Huawei. Zudem stellt es sicher, dass der Akku mit einem schnellen Lebenstempo mithalten kann. Mit der hohen Akkulaufzeit sind Nutzer:innen unabhängig und werden nicht vom Akku ihres Smartphones eingeschränkt. Das Smartphone verfügt über einen 4300-mAh-Akku mit hoher Kapazität, der in nur 38 Minuten vollständig aufgeladen ist. Ein schwacher Akku ist damit Geschichte.

Auch dabei: Das Huawei nova 8i

Neben dem Huawei nova 9 wurde auch das Huawei nova 8i (zur offiziellen Homepage) vorgestellt, welches einen idealen Einstieg in die Huawei nova-Welt bietet. Das Huawei nova 8i (6 GB RAM + 128 GB) ist ab 1. November in den Farben Moonlight Silver und Starry Black zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 349 im österreichischen Handel verfügbar. Im Aktionszeitraum ab sofort bis zum 14. November gibt es die Huawei FreeBuds 4i (zu unserem Test) im Wert von EUR 99 bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu. Was haltet ihr von den neuen Geräten?