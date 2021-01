Huawei stellt Mate 40 Pro und FreeBuds Studio vor

Huawei hat am 18. Jänner online das Smartphone Huawei Mate 40 Pro und die Huawei FreeBuds Studio-Kopfhörer vorgestellt. Lest hier mehr!

Mit der 1+8+N-Strategie füllt HUAWEI seine hohen Ansprüche mit Leben: Dabei bildet das Smartphone (1) das Herzstück und dient als zentrale Steuereinheit. HUAWEI Wearables, HUAWEI MateBooks, HUAWEI MatePads und weitere Peripheriegeräte von HUAWEI bilden den Rahmen (8) und Drittanbieter sowie smarte Dienstleistungen & Services (N) bringen viele Möglichkeiten für NutzerInnen.

Das Event in der Nachlese

Unter dem Namen „Huawei Q1 20221 Product Briefing“ begann das Event gegen 9:30 Uhr vormittags. Das neueste Smartphone-Flaggschiff Mate 40 Pro sowie und die Over-Ear-Kopfhörer FreeBuds Studio werden heute vorgestellt. Das Huawei Mate 40 Pro 5G mit 5nm-Chip hat den Untertitel „Für den Pionier in dir“. Der Space-Ring auf der Rückseite stellt wieder das Kamera-Modul dar, und das Display (6,76 Zoll) kippt wieder in einem 88°-Winkel runter.

2772 x 1344 Pixel wird die Auflösung betragen, und die Dreifachkamera bietet eine 12 MP Telefotokamera, eine 50 MP Ultra Vision-Kamera sowie einen 20 MP Ultraweitwinkel-Sensor. Jede Linse soll ihre eigene Spezialität haben, die 50 MP-Kamera kann bei jedem Lichtverhältnis gute Ergebnisse liefern. Der Zoom beträgt 5x optisch, 10x Hybrid und 50x digital. Der 20 MP-Sensor soll Videos in Kinoqualität liefern, und gekrümmte Bildränder sollen der Vergangenheit angehören. Endlich!

KI und mehr

Huawei Golden Snap 2.0 ermöglicht es euch, im Nachhinein alle Beeinträchtigungen (Spiegelungen etc.) mühelos zu entfernen. Dank Huawei XD Fusion HDR werden Farben und Kontraste bereits in Echtzeit verbessert. Die Selfiekamera ermöglicht dank 13 MP-Sensor professionelle Aufnahmen, bis zu fünf Personen können hier problemlos aufgenommen werden. Die Performance des Huawei Mate 40 Pro 5G wird durch den Kirin 9000-Chip gehörig gesteigert. 15,3 Milliarden Transistoren werden darin verbaut.

Die CPU (3,13 GHz) und eine 24-Kern-GPU neben einer Neural Processing Unit werden dem Smartphone Feuer unter dem virtuellen Hintern machen. Zwecks der Ausdauer bietet das Smartphone einen 4400 mAh fassenden Akku, der mit 66 Watt geladen werden kann. Natürlich sind auch Gesten wieder mit von der Partie, mal sehen, ob das Feature mehr als ein Gimmick sein wird. Genauso werden MultiScreen und Huawei Share unterstützt, somit bindet sich das Mate 40 Pro 5G ideal ins Ökosystem ein.

Eyes-On-Display

Wenn ihr auf das deaktivierte Display schaut, wird es für 5 Sekunden aktiviert. Die wichtigsten Infos wie Datum, Uhrzeit und mehr werden ebenso angezeigt. Was die Sicherheit angeht, so gibt es einen 3D Face Unlock-Mechanismus wie auch einen Fingerabdrucksensor – je nachdem, was euch besser zusagt. Klingt alles stark, richtig?

Das Huawei Mate 40 Pro ist ab sofort erhältlich, und wer jetzt bis zum 7.2.2021 bestellt, bekommt gratis die Huawei FreeBuds Studio dazu (UVP 279 Euro)! Sehr gute Nachrichten für alle, die auf ein neues Smartphone warten. Zur offiziellen Website des Huawei Mate 40 Pro (UVP 1199 Euro) geht es hier, und zur offiziellen Website des Huawei FreeBuds Studio geht es hier entlang.

Über die Huawei FreeBuds Studio

Der Over-Ear-Kopfhörer soll durch starkes Design überzeugen. Ein Grammophon hat als Design-Inspiration fungiert, und das Stahl-Kopfband soll 7 mm messen, was zu geringem Gewicht führt. Die Freebuds Studio können auch Noise Cancellation, und dazu gibt es insgesamt acht Mikrofone, die euch für gute Calls und für tolles Active Noise Cancelling zur Verfügung stehen. Alles in allem sollen hier drei verschiedene Modi zur Verfügung, namentlich Cozy (indoor), General (Restaurant) und Ultra (Flugzeug).

Dank Intelligent Dynamic ANC wird hier jederzeit klug umgestellt. Was die Verbindung angeht, so soll es automatisches schnelles Pairing geben und auch stabile Verbindungen geben – sogar mit zwei Geräten gleichzeitig! Der Akku hält bis zu 20 Stunden bei 70 Minuten Ladezeit, nach 10 Minuten Laden hält er 5 Stunden. Dank Easy Touch könnt ihr durch Wischen und Doppeldrücken an den Muscheln vor- und zurückspulen. Die Smart Wear Detection lässt das Gerät erkennen, wenn ihr den Kopfhörer aufhabt. Was haltet ihr davon?