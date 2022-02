Huawei Sound Joy Test: Großer Sound zum Mitnehmen

Immer dabei: Der Huawei Sound Joy Bluetooth-Lautsprecher passt dank seiner Form in jeden Rucksack. Was der Speaker klanglich so drauf hat, lest ihr hier im Test!

Über den Huawei Sound Joy

Beim Auspacken des Lautsprechers muss man unweigerlich an eine Dose denken, so ist der Huawei Sound Joy geformt. Das ist sicherlich kein Zufall, denn dank dieser Form passt das Gerät nicht nur schnell in so manche Tasche, sondern auch in diverse Getränkehalterungen! Vor der ersten Inbetriebnahme lädt man den Speaker zunächst einmal via USB-C auf, und dann könnt ihr den Lautsprecher einschalten. Eine kurze, cool klingende Soundsequenz aktiviert den Tieftöner des Speakers – so geht Stimmung! Danach ist das Huawei-Gerät schon einsatzbereit und wartet nur darauf, dass ihr ein Gerät via Bluetooth 5.2 (derzeit der stromsparendste Standard, den es gibt) damit koppelt.

Am Lautsprecher selbst erwarten euch ein paar Knöpfe, neben der Standby-Taste sind dies eine Mikrofon-Taste, eine Wiedergabe/Pause-Taste, eine Bluetooth-Taste und eine Stereo-Taste. An der Längsseite sind dann große Symbole, ein + und ein -, ersichtlich – sie stellen die Lautstärkeregelung dar. Mit der Mikrofon-Taste könnt ihr den Sprachassistenten eures verbundenen Geräts, also höchstwahrscheinlich eures Smartphones, aktivieren. Ja, das Gerät lässt sich sogar als Freisprecheinrichtung verwenden, ihr könnt problemlos mit dem Speaker telefonieren! Mit der Stereo-Taste (oder durch Schütteln des ganzen Lautsprechers) dürft ihr sogar zwei der Huawei Sound Joy-Geräte miteinander koppeln, um dann folgerichtig Stereo-Sound genießen zu können.

So klingt der Huawei Sound Joy

Beim Einschalten beziehungsweise Hochfahren des Geräts sorgt der Huawei Sound Joy gleich ordentlich für Stimmung. Je nach Lautstärke, die ihr beim Ausschalten des Lautsprechers eingestellt habt, ist der Klang entweder angenehm dezent oder aber im vollen Party-Modus unterwegs! Die Verarbeitung des Speakers ist jedenfalls hochwertig, und seine Wasserbeständigkeit nach IP67 macht ihn zur idealen Outdoor-Begleitung. Kleinere Spritzer von einem Pool oder die Nutzung im Regen machen diesem Lautsprecher absolut nichts aus, und das ist ziemlich cool. Genauso cool ist der Klang, den dieser portable Speaker produziert. Denn dank der Zusammenarbeit mit Devialet hat es eine druckvolle Vierfach-Lautsprechereinheit ins Gerät geschafft, und sie kann sich hören lassen.

Denn egal, ob ihr euch Basslastiges von The Weeknd oder Purple Disco Machine reinzieht oder den Animal Crossing New Horizons-Soundtrack genießt – der Klang des Huawei Sound Joy passt jederzeit perfekt. Klar werden die Equalizer-Einstellungen eures Geräts übernommen, aber die starke Hardware des Lautsprechers holt aus allen Stücken, mit denen ihr den Speaker bespielt, nochmal ein Quäntchen mehr an Qualität heraus. Schnell fällt die gewisse Basslastigkeit des Geräts auf, die man aber, falls dies nicht gefällt, mit den richtigen EQ-Einstellungen in den Griff bekommt. Mir persönlich gefällt das Klangbild aber sehr gut, und mit einem höheren Lautstärkepegel könnt ihr auch einen größeren Raum problemlos beschallen. Nur bei Maximallautstärke geht der Speaker an seine Grenzen, was im Alltag seltenst vorkommen wird!

Cooler Klang, simple Handhabung

Dabei gibt es keine Stolpersteine, nicht mal, wenn ihr noch nie mit einem Bluetooth-Lautsprecher zu tun hattet. Die erstmalige Kopplung wie auch die mehrmalige Verbindung untertags laufen einwandfrei und kinderleicht ab. Selbst die Nutzung als Freisprechanlage funktioniert wesentlich besser als erwartet, das Mikrofon beim Huawei Sound Joy ist dabei mit einem kleinen, gummierten Symbol gekennzeichnet. Dank der mitgelieferten Trageschlaufe ist der Lautsprecher auch schnell einmal wo „montiert“, sprich aufgehängt – der robuste Speaker hält einiges aus, und das erfreut das Outdoor-Herz. Ein besonderer Kniff ist auch die Ringleuchte, die euch an der Stirnseite beim Mikrofon-Symbol erwartet.

Sie zeigt euch nämlich nicht nur den Ladestand beim Einschalten an, sondern ist auch gleichzeitig die Lautstärkeanzeige und kann weiters als Statusanzeige oder Musik-Effekt verwendet werden. Genauso ein Blickfang ist meiner Meinung nach aber die Platzierung der beiden Tieftöner-Membranen. Sie befinden sich mit einem Devialet-Logo an den Seiten des Huawei Sound Joy und verrichten dort ihren Dienst. Da beim Bass beileibe nicht gespart wurde, bewegen sich die Membranen hier ordentlich und sorgen so nicht nur für guten Klang, sondern auch für einen echten Hingucker. Die einzelnen Knöpfe des Huawei Sound Joy sind ausreichend groß und lassen sich auch mit Handschuhen leicht drücken – ihr seid mit diesem Gerät also echt für fast alle Fälle gerüstet!

Was es noch zu sagen gibt

Der Huawei Sound Joy kommt in zwei Farben, für die ihr euch entscheiden könnt. Laut Herstellerangaben sehen beide Farben (Obsidian Black und Spruce Green) bei jeder Gelegenheit toll aus – dem kann ich nur beipflichten! Auf der offiziellen Website des Geräts ist überall der Mehrwert zu sehen, den ihr habt, wenn ihr euch im Huawei-Ökosystem befindet. Beispielsweise wird der Lautsprecher automatisch erkannt, wenn ihr mit einem aktuellen Huawei-Gerät in der Nähe seid. Bewegt einfach euer Smartphone, euer Tablet oder euren Laptop in die Nähe des Speakers und tippt dann auf das Pop-up-Fenster, um die Verbindung unkompliziert und in Sekundenschnelle herzustellen. Natürlich funktioniert das problemlos mit den aktuellsten Geräten wie dem Huawei P50 Pro oder dem Huawei P50 Pocket – aber auch mit einer Huawei Watch GT 2 oder aktueller könnt ihr mehr machen.

Sobald ihr sie gekoppelt habt, könnt ihr die Lautstärke regeln und zum nächsten Titel schalten, ganz leicht vom Handgelenk aus! Der Speaker ist dabei eine ideale Ergänzung zu Earbuds wie den Huawei FreeBuds Lipstick – so könnt ihr bei den Buds Strom sparen. Die Ausdauer beziehungsweise die Wiedergabezeit des Huawei Sound Joy wird mit 26 Stunden angegeben, was für eine einzige Akkuladung sehr gut anmutet. Natürlich hängt hier vieles von eurem Nutzungsverhalten ab – eine höhere Lautstärke geht mit einem höheren Verbrauch einher, und wenn ihr das Gerät oft als Freisprechanlage verwendet, braucht das ebenfalls mehr Strom. Auch spannend: Die Mikrofone des Geräts werden dank G-Sensor intelligent durchgewechselt, je nachdem, wie ihr den Huawei Sound Joy positioniert – liegend, stehend oder hängend.

Die Technik des Huawei Sound Joy

Das offizielle Datenblatt des Huawei Sound Joy unterstreicht die Hochwertigkeit des Lautsprechers. Wie vorhin schon gesagt ähnelt das Gerät einer 0,5 l-Dose, was durch die Höhe (202 mm) und dem Durchmesser (73 mm) bestätigt wird. Einzig und allein das Gewicht von 680 Gramm ist ein wenig höher geraten, was aber wiederum der gefühlten Wertigkeit des Produkts zuträglich ist. Der Wasserschutz des Speakers ist nach IP67 zertifiziert, so meistert das Gerät praktisch alle Wetterbedingungen und bleibt auch in einer Wassertiefe von bis zu einem Meter geschützt. Der Akku fasst 8.800 mAh und reicht für bis zu 26 Stunden Wiedergabe, Bluetooth 5.2 ist vorhanden und beim Sound gibt es vier verschiedene Lautsprecher.

Der Huawei Sound Joy ist mit einem lauten Zweiwege-Lautsprechersystem von Devialet und der Devialet SAM-Technologie ausgestattet, die das Signal und den akustischen Ausgangsdruck abgleicht. Die druckvollen Bässe des Breitbandlautsprechers und die singenden Höhen des Hochtöners erfüllen jede Party mit Sound – bis in die letzte Ecke. Der Verbund der einzelnen Lautsprecher besteht aus 1 x 20 W Racetrack-Breitbandlautsprecher (50 mm x 75 mm), 1 x 10 W Hochtöner (19 mm) und 2 x Passivradiatoren. Wollt ihr einen echten Stereosound genießen, können zwei Lautsprecher durch gleichzeitiges Schütteln gekoppelt werden, um ein realistischeres und geräumigeres Sounderlebnis zu schaffen. Das geht schnell und einfach, Huawei hat hier ein echtes Ass im Köcher!