Huawei nova 9 SE ab 28.3.2022 in Österreich erhältlich

Durchdachtes Design, innen wie außen

Das neue Huawei-Gerät verfügt über ein 6,78-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, die eine schnelle Reaktion des Bildschirms beim Spielen oder Ansehen von Videos gewährleistet. Darüber hinaus sorgt die 270Hz Touch-Sampling-Rate für ein besonders flüssiges und ruckelfreies Erlebnis. Der Bildschirm unterstützt die P3-Farbskala und lässt Nutzer:innen in eine Vielzahl von Farben eintauchen.

Die Abdeckung besteht aus glänzendem, gebogenem Glas und hat eine kristallklare Textur. Das Design wird durch das typische Star Orbit Ring-Kameradesign der nova 9 Serie abgerundet. In Österreich ist das Smartphone ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Crystal Blue und Midnight Black. Mit den intensiven Farben, dem großen Display und dem leichten Gehäuse wird das nova 9 SE zu einer praktischen und stilvollen Ergänzung für jede Lebenssituation.

Starker Akku und schnelles Betriebssystem

Das Huawei nova 9 SE bietet Nutzer:innen einen gewohnt starken, langanhaltenden Akku. Dank der 66W SuperCharge-Funktion, mit der das Smartphone in nur 15 Minuten auf 60 % und in 36 Minuten auf 100 % aufgeladen werden kann, ist zu wenig Akku in Zukunft kein Problem mehr. Zudem hat die Lösung die TÜV Rheinland Safe Fast Charge-Zertifizierung erhalten – sie lädt also nicht nur schnell, sondern auch sicher auf.

Mit den neuen EMUI 12-Optimierungen bietet das nova 9 SE ein außergewöhnlich flüssiges Erlebnis. Es sind jetzt verschiedene Menüs in der Systemsteuerung zusammengefasst, mit nur einem Wisch wird ganz einfach das Bedienfeld geöffnet. Dort hat man Zugriff auf Audiowiedergabe, Wi-Fi- und Bluetooth-Einstellungen, ohne den aktuellen Bildschirm verlassen zu müssen. Über das verteilte Dateisystem auf EMUI 12 kann das Huawei nova 9 SE auch kabellos mit einem Huawei PC verbunden werden.

Preise und Verfügbarkeit des Huawei nova 9 SE

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 349

Verfügbare Farben: Crystal Blue und Midnight Black

Verfügbarkeit: ab 28. März

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/nova9-se/

*Beim Kauf eines Huawei nova 9 SE erhalten Kund:innen im Aktionszeitraum von 28. März bis 17. April die Huawei FreeBuds 4i und 12 Monate Displaygarantie gratis dazu. Das Angebot gilt in Österreich nur bei teilnehmenden Handelspartnern, bis auf Widerruf und nur solange der Vorrat reicht.