Huawei MateBook X Pro: Modern, ausdauernd, nützlich

Mit dem Huawei MateBook X Pro kommt ein neuer Herausforderer im Premium-Segment. Hochwertige Verarbeitung trifft starkes Innenleben – lest den Test! Zur deutschen Website des Produktes geht es gleich hier.

Erster Eindruck des MateBook X Pro

Huawei hat uns das Topmodell in Space Grau mit dem Intel i7-10510U und der NVIDIA MX250-Grafikeinheit zur Verfügung gestellt. Egal, wer das Huawei MateBook X Pro vor sich liegen hatte: Alle KollegInnen beschrieben das Notebook als hochwertig, edel und gutaussehend. Das hat auch seinen guten Grund: Dieser Laptop wird schließlich als professionelle Lösung verkauft. Daher ist das Metallchassis CNC-gefertigt, was nicht nur toll aussieht, sondern sich sogar noch besser anfühlt. Dabei sind die Abmessungen des Geräts insgesamt geringer gehalten als beim Huawei MateBook D 14 (hier geht‘s zum Test). Das liegt zum Teil am ungewöhnlichen 3:2-Bildschirmformat.

Beim Einschalten seid ihr schon nach wenigen Sekunden beim Windows-Anmeldebildschirm angelangt. Das Trackpad auf dem MateBook X Pro lässt eure Finger ohne Probleme über sich gleiten, und die Nutzung des Notebooks macht von Anfang an richtig Spaß. Der Bildschirm besitzt übrigens eine Touchscreenfunktion, das heißt, ihr könnt darauf herumtippen und auch Gesten wie etwa Pinch to Zoom verwenden. Daran gewöhnt man sich richtig schnell, und gemeinsam mit den sonstigen Vorzügen wie der hohen Konstruktionsqualität und der großen Tastatur wird hier schnell klar, wieso man für diesen Laptop ein wenig mehr Geld in die Hand nimmt.

Leistung ohne Kompromiss?

Während sich das Äußere des MateBook X Pro toll anfühlt, gibt es auch am Inneren nichts zu meckern. Die Kombination aus Intel-Prozessor der 10. Generation und der NVIDIA MX250-Einheit gibt dem Notebook eine starke Grundlage zum Arbeiten unterwegs. Die Geekbench-Scores von 766 single-core und 3300 multi-core unterstreichen das, ihr könnt diesen Laptop für vielerlei Dinge verwenden. Der Bildschirm löst übrigens mit 3000 x 2000 Bildpunkten auf, was euch im Vergleich zum herkömmlichen 16:9-Format (Full HD: 1920 x 1080) um einiges mehr vertikalen Platz bietet.

Das hilft nicht nur beim Arbeiten, sondern auch beim Internetsurfen zwischendurch gewaltig. So wie bei einem größeren Smartphone oder Tablet ist es auch hier äußerst angenehm, weniger scrollen zu müssen. Ja, dank Touch-Display dürft ihr dies auch mit eurem Finger am Bildschirm erledigen – noch ein Punkt, der unter Komfort und erleichterte Bedienung fällt. Während ihr also bei der Nutzung auf nichts lange warten müsst, weil das Notebook so schnell arbeitet, fällt die Wärmeentwicklung auf. Da das Huawei MateBook X Pro dünner ist, wird es unten eher warm. Die Abwärme passiert auch die Tastatur – unter Volllast bekommt ihr heiße Fingerspitzen gratis dazu!

Das Huawei-Ökosystem am PC

Das soll den Wert des Laptops nicht schmälern, es gibt nämlich gute Ideen obendrein. Dank EMUI beziehungsweise Magic UI von Huawei könnt ihr nämlich nahtlos zwischen eurem gekoppelten Smartphone und dem Laptop hin und her wechseln. Zudem wird eine Abbildung eures Handy-Bildschirms auf die Windows-Oberfläche projiziert, und so könnt ihr Smartphone-Apps ohne Probleme am MateBook X Pro nutzen. Sogar das Spielen so mancher Games war auf dem PC ohne Probleme möglich, machbar ist das dank der minimal gehaltenen Verzögerung. So lässt sich auch etwa eine Zwischenablage gemeinsam nutzen, was man schon von Windows und Mac kennt.

Nutzt ihr also mehrere Huawei-Geräte gemeinsam, lassen sich so Fotos und Dokumente in Windeseile übertragen. Tippt ihr mit eurem Smartphone das Huawei Share-Symbol am MateBook X Pro an, wird der Huawei PC Manager aktiv. Bildschirmaufnahmen, Datensicherung von Fotos und Videos und das nahtlose Drag & Drop von Dateien wird hier so ermöglicht. Es zeugt von hoher Qualität, wie unkompliziert die Einrichtung dieser Dienste vonstatten ging. Nicht nur das, auch die niedrige Latenz und die hohe Geschwindigkeit bei der Datenübertragung zeigen, dass die Kombination aus Huawei-Geräten Sinn macht! Hier ein Video zu Huawei Share: